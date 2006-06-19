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Об архитектуре Китая расскажут в Доме дружбы

19 июня 2006 13:46
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Вторую неделю в Доме дружбы продолжается цикл мероприятий <Мир Китая>. Это совместный проект китайской дипломатической миссии в Беларуси и Белорусского общества дружбы и культурной связи с другими странам. Программа построена таким образом, чтобы белорусы как можно больше узнали о культуре, архитектуре, религии и кухне Поднебесной. Два предыдущих мероприятия рассказали о многообразии китайской кухни, культуре чаепития и музыкальных инструментах. Сегодняшняя встреча в Доме дружбы посвящена древней китайской архитектуре.
# Культура

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