Об архитектуре Китая расскажут в Доме дружбы

Вторую неделю в Доме дружбы продолжается цикл мероприятий <Мир Китая>. Это совместный проект китайской дипломатической миссии в Беларуси и Белорусского общества дружбы и культурной связи с другими странам. Программа построена таким образом, чтобы белорусы как можно больше узнали о культуре, архитектуре, религии и кухне Поднебесной. Два предыдущих мероприятия рассказали о многообразии китайской кухни, культуре чаепития и музыкальных инструментах. Сегодняшняя встреча в Доме дружбы посвящена древней китайской архитектуре.