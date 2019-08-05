Лес и бразильский индеец появятся на Октябрьской: что ещё увидим во время фестиваля «Vulica Brasil»
В столице стартовал фестиваль уличного искусства, в рамках которого художники обеих стран расписывают стены в различных локациях города, преимущественно в центре, создавая муралы высотой в несколько этажей.
Фестиваль «Vulica Brasil» – главное событие в рамках сотрудничества между Республикой Беларусь и Бразилией в сфере культуры. Он организован в 2014 году, но до 2014 в столице не было ни одного крупного мурала в такой современной стилистике. Теперь есть, и появится еще.
Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – создатель и организатор фестиваля «Vulica Brasil» – Данило Теофило Коста.
Каждый год «Vulica Brasil» посвящена какой-то особой теме. Какие культурные и социальные слои затрагиваются?
Данило Теофило Коста, создатель и организатор фестиваля «Vulica Brasil»:
У нас тема всегда повторяется – это защита окружающей среды, у нас не только художник, архитектор, которые создают проекты. Например, мы хотим посадить лес на улице Октябрьская, в конце улицы. Есть такой проект.
Например, сейчас один бразилец рисует у реки на заводе огромного бразильского индейца. И думаю, что все приезжие из Москвы первое, что увидят – бразильского индейца.
Программа фестиваля очень большая. Расскажите кратко о каких-то интересных событиях.
Данило Теофило Коста:
Начинается выставка «Бразильские и белорусские художники». Те, кто хотел, предлагали свои работы и мы будем показывать. Вначале будет перформанс одной художницы из Бразилии Криолы. Она очень красивая, танцует, будет выступать на открытии и мы приглашаем всех на выставку.
Будет лекция одного архитектора из Бразилии Lourenсo Gimenes. Он нам помогает в сфере архитектуры, урбанизма. Мы строим маленькие архитектурные объекты на улице Октябрьская, парклеты и т.д.
С 10 по 11 августа на улице Октябрьская будет вечеринка. Что там будет?
Данило Теофило Коста:
Это самый главный день фестиваля, большое закрытие. У нас будет живая музыка, танцы, фуд-корт, детская зона, картины будут висеть. Будет очень весело!
Нужны ли вам волонтеры? Куда обращаться, если кто-то захочет помочь?
Данило Теофило Коста:
Да, могут нам писать в соцсети: Instagram, Facebook. Мы всегда отвечаем и это удивительно, как белорусы хотят помогать. У нас 430 волонтеров помогают. Каждый художник имеет свою команду и это очень здорово, как мы все работаем вместе.