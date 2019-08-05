Лес и бразильский индеец появятся на Октябрьской: что ещё увидим во время фестиваля «Vulica Brasil»

В столице стартовал фестиваль уличного искусства, в рамках которого художники обеих стран расписывают стены в различных локациях города, преимущественно в центре, создавая муралы высотой в несколько этажей.

Фестиваль «Vulica Brasil» – главное событие в рамках сотрудничества между Республикой Беларусь и Бразилией в сфере культуры. Он организован в 2014 году, но до 2014 в столице не было ни одного крупного мурала в такой современной стилистике. Теперь есть, и появится еще.

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – создатель и организатор фестиваля «Vulica Brasil» – Данило Теофило Коста.

Каждый год «Vulica Brasil» посвящена какой-то особой теме. Какие культурные и социальные слои затрагиваются?

Данило Теофило Коста, создатель и организатор фестиваля «Vulica Brasil»:

У нас тема всегда повторяется – это защита окружающей среды, у нас не только художник, архитектор, которые создают проекты. Например, мы хотим посадить лес на улице Октябрьская, в конце улицы. Есть такой проект.