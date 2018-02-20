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Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт

20 февраля 2018 19:43
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Новости Беларуси. Прогуливаясь по аллеям Ботанического сада, теперь можно полюбоваться ледовыми скульптурами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт-1

  

Такой подарок минчанам сделали участники масштабного фестиваля. Свои идеи на ледяную поверхность переносили десятки талантливых мастеров. Придать фигурам блеск и гладкость помогли не только бензо- и электропилы, но и бытовые приборы – фены и утюги.  

Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт-4

  

Вадим Мацкевич, скульптор:  
Работа на самом деле нелегкая. Мы заготовили лед – в этом году он тонкий, не такой, как в прошлом. Тут важно прочувствовать материал.  

Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт-7

  

Алена Короленок:  
Мне очень понравились скульптуры. Они довольно необычные, красивые.  

Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт-10

  

Андрей Ярошук:  
Весьма интересные мотивы. Много положительных впечатлений.  

Украшать Ботанический сад ледовая экспозиция будет до тех пор, пока не растает под лучами весеннего солнца.  

# Культура # Конкурс ледяных фигур # Фотофакт # Вадим Мацкевич # Алена Короленок # Андрей Ярошук

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