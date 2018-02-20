Ледовые скульптуры в Ботаническом саду: фотофакт

Новости Беларуси. Прогуливаясь по аллеям Ботанического сада, теперь можно полюбоваться ледовыми скульптурами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой подарок минчанам сделали участники масштабного фестиваля. Свои идеи на ледяную поверхность переносили десятки талантливых мастеров. Придать фигурам блеск и гладкость помогли не только бензо- и электропилы, но и бытовые приборы – фены и утюги.

Вадим Мацкевич, скульптор:

Работа на самом деле нелегкая. Мы заготовили лед – в этом году он тонкий, не такой, как в прошлом. Тут важно прочувствовать материал.

Алена Короленок:

Мне очень понравились скульптуры. Они довольно необычные, красивые.