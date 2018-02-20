«Это невероятные впечатления». Гомельская художница Юлиссис Невмер представила свои картины на выставке в Китае

Гомельчанка Юлия Невмержицкая, более известная как Юлиссис Невмер, вошла в число трех белорусских художников, чьи картины были представлены на выставке в крупнейшей галерее китайского города Чэнду провинции Сычуань.

Концепция проекта была в том, чтобы приехать туда налегке, без художественных материалов, без каких-то художественных эскизов. Нам разработали классную насыщенную программу, где мы каждый день посещали какие-то мероприятия, а вечером уже в какой-то мастерской, бывало, даже в отеле, мы делали работы, иллюстрации, картины, посвященные самому Китаю, которые пошли уже для выставки.

Как вам удалось в ней принять участие?

Юлия Невмержицкая:

Дело в том, что мне посчастливилось принять участие в этом проекте. Однажды я занималась своими делами, и мне позвонили с предложением о том, чтобы выставиться в данном проекте. Позвонили и сказали: «Юля, не могли бы вы принять участие в таком-то проекте?» Рассказали, что от меня нужно, рассказали условия.

Вы когда-нибудь работали так, чтобы надо было куда-то пойти и потом по впечатлениям об этом месте, об этих людях написать картину?

Юлия Невмержицкая:

Это впервые в моей жизни, несмотря на то, что я постоянно участвую в каких-то проектах, я делаю выставки сама и организовываю их. Но такого плана мероприятие в моей жизни было, действительно, впервые.

Что вам показали, чтобы вы максимально быстро погрузились в китайскую культуру? Что вас удивило?

Юлия Невмержицкая:

Первое для меня самое впечатляющее – посещение мастерских местных художников. Действительно, богатых и знаменитых, потому что художникам там 35-40 лет, но они уже известные на весь мир, выставляются в самых модных галереях. Они спокойно пустили нас в свои обители. Это невероятные впечатления.