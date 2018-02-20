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«Это невероятные впечатления». Гомельская художница Юлиссис Невмер представила свои картины на выставке в Китае

20 февраля 2018 09:18
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Гомельчанка Юлия Невмержицкая, более известная как Юлиссис Невмер, вошла в число трех белорусских художников, чьи картины были представлены на выставке в крупнейшей галерее китайского города Чэнду провинции Сычуань. 

«Это невероятные впечатления». Гомельская художница Юлиссис Невмер представила свои картины на выставке в Китае -1

Какие картины выставлялись в Китае? Какая была концепция проекта? 

Юлия Невмержицкая, художник: 
В Китае делались работы под впечатлением местного колорита, еды, архитектуры. 

«Это невероятные впечатления». Гомельская художница Юлиссис Невмер представила свои картины на выставке в Китае -4

Концепция проекта была в том, чтобы приехать туда налегке, без художественных материалов, без каких-то художественных эскизов. Нам разработали классную насыщенную программу, где мы каждый день посещали какие-то мероприятия, а вечером уже в какой-то мастерской, бывало, даже в отеле, мы делали работы, иллюстрации, картины, посвященные самому Китаю, которые пошли уже для выставки. 

«Это невероятные впечатления». Гомельская художница Юлиссис Невмер представила свои картины на выставке в Китае -7

Как вам удалось в ней принять участие? 

Юлия Невмержицкая: 
Дело в том, что мне посчастливилось принять участие в этом проекте. Однажды я занималась своими делами, и мне позвонили с предложением о том, чтобы выставиться в данном проекте. Позвонили и сказали: «Юля, не могли бы вы принять участие в таком-то проекте?» Рассказали, что от меня нужно, рассказали условия. 

Вы когда-нибудь работали так, чтобы надо было куда-то пойти и потом по впечатлениям об этом месте, об этих людях написать картину? 

Юлия Невмержицкая: 
Это впервые в моей жизни, несмотря на то, что я постоянно участвую в каких-то проектах, я делаю выставки сама и организовываю их. Но такого плана мероприятие в моей жизни было, действительно, впервые. 

Что вам показали, чтобы вы максимально быстро погрузились в китайскую культуру? Что вас удивило? 

Юлия Невмержицкая: 
Первое для меня самое впечатляющее – посещение мастерских местных художников. Действительно, богатых и знаменитых, потому что художникам там 35-40 лет, но они уже известные на весь мир, выставляются в самых модных галереях. Они спокойно пустили нас в свои обители. Это невероятные впечатления.  

«Это невероятные впечатления». Гомельская художница Юлиссис Невмер представила свои картины на выставке в Китае -10

В какой технике рисует художница? Чем отличаются китайские мастерские от европейских?  

Подробности – в видеоматериале. 

# Культура # Фотофакт # Культура # Юлия Невмержицкая

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