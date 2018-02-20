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«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси

20 февраля 2018 09:46
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Новости Беларуси. Около сотни уникальных произведений живописи и графики представили на выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси-1
«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси-2

Это фотографии, иллюстрирующие будни солдат и офицеров, войну с фашистскими захватчиками и миротворческие операции, в которых участвовали белорусы. На стендах изображена история белорусской армии: как на протяжении ста лет менялся быт военных и отношение к службе в Вооруженных Силах.  

«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси-4

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:  
Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі: з часоў Кастрычніцкай рэвалюцыі, стварэнне арміі, перыяд 1930-х гадоў, даваенныя годы, таксама час Вялікай Айчыйнай вайны, партызанскага руху.  

«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси-6

Сергей Азаронок, директор Государственного музея военной истории Республики Беларусь:  
Нам бы очень хотелось, чтобы максимальное количество молодых ребят ее посетило и знало свою героическую историю, что мы создали славные Вооруженные Силы, которые защищают нашу страну. Эта выставка об этом и говорит.  

# Выставки в Минске # Владимир Прокопцов

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