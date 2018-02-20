«Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі». В Минске проходит выставка живописи и графики, приуроченная к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси

Новости Беларуси. Около сотни уникальных произведений живописи и графики представили на выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это фотографии, иллюстрирующие будни солдат и офицеров, войну с фашистскими захватчиками и миротворческие операции, в которых участвовали белорусы. На стендах изображена история белорусской армии: как на протяжении ста лет менялся быт военных и отношение к службе в Вооруженных Силах.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Прадстаўлена ўся гісторыя нашай арміі: з часоў Кастрычніцкай рэвалюцыі, стварэнне арміі, перыяд 1930-х гадоў, даваенныя годы, таксама час Вялікай Айчыйнай вайны, партызанскага руху.