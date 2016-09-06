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В Минске открылась выставка о становлении белорусского избирательного права

06 сентября 2016 10:27
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Новости Беларуси. 4 эпохи белорусского избирательного права. Сегодня в Минске открылась выставка, которая расскажет, как проходили выборы на белорусской земле со времен Полоцкого княжества до современности. Всего – 300 уникальных экспонатов. Среди них – колокол, который созывал на народное вече, где выбирали нового лидера, и печати, которыми узаконивались решения народа. Также здесь представлены копии первых законодательных документов, редакций Статута Великого княжества Литовского. Среди прочих экспонатов – также агитационные плакаты времен БССР, удостоверения депутатов и бюллетени. Такая выставка проходит впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Казакова, профессор  Белорусского государственного университета:
Еще раз расставить акценты исторические, политические, помочь нашим молодым людям в формировании активной жизненной позиции, в осознании того, что они – молодые люди. И каждый выбор, который они сделают, должен быть осознанным.

# Культура # Выборы в Беларуси

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