Варенье из огурцов и цветы из металла: что нового увидим 9-10 июля на фестивале в Александрии?

Новости Беларуси. Готовность номер один. Шкловский район готов к приему гостей купальского праздника «Александрия собирает друзей».

В этом году в программе фестиваля – многочисленные концерты, мастер-классы, праздники бульбы, пива и льна.

Только в культурной программе будут задействовано более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Укротители металла из Могилевского машиностроительного колледжа заканчивают кропотливую работу. Декоративные вазы, парусники, вешалки, подковы, гвозди, цветы из металла и многие другие сувениры они привезут с собой на праздник в Александрию.

Андрей Алешин, мастер производственного обучения Могилевского машиностроительного колледжа:

Мы в Александрию едем не первый год, с начала учебного года мы начинаем уже подготавливаться к следующей «Александрии».

Гости подворья могилевских кузнецов не только увидят, как в старину ковали металл, но и сами смогут попробовать себя в роли мастеров молота и наковальни. Мастер-классы – обязательная часть большого праздника.

А это готовят к отправке в Александрию уникальный купальский пояс – итог коллективного труда народных мастериц Могилевской области. Работали над поясом более года. Народные мастерицы трудились вахтовым методом и каждая привнесла в общий узор элементы орнамента своего района. И теперь длина пояса сравнима, ни много ни мало, с высотой Национальной библиотеки.

Юлия Купреева, народный мастер, методист Могилевского областного центра народного творчества:

Этот пояс – 72,5 метра. Это самый большой купальский пояс в мире.

Ну и как же на народном празднике без национальных блюд? Белорусских, украинских и русских. На гигантской кухне под открытым небом повара устроят настоящую кулинарную феерию. Приготовят драники, бульбу с салом, пельмени, клецки, галушки, знаменитые белорусские колбасы. Но хозяева праздника решили отличиться – покажут несколько десятков блюд из огурца. Недаром шкловчане считают свой город самым огуречным в Беларуси. На этом столе только малая часть того, что приготовлено. Остальное обещают показать на празднике.

Наталья Валуева, художественный руководитель Шкловского дома культуры:

Варенье из огурцов – очень необыкновенное, вкусное. Икра из огурцов – тоже, думаю, мало кто пробовал.

Всего в Александрию приедут около тысячи двухсот работников культуры – артисты, ремесленники, народные мастера. Тем временем праздничный город становится все больше.

Юрий Прокопенко, СТВ:

За отличным настроением сюда приедут порядка ста тысяч гостей со всех уголков Беларуси и не только. Вы также можете оказаться в их числе. Здесь, на живописном берегу Днепра в эти выходные будет по-настоящему весело.