360 экспонентов из более чем 30 стран. Минская международная книжная ярмарка открылась 28 февраля

Новости Беларуси. Крупнейшие представители мирового книжного дела 28 февраля вновь соберутся в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они примут участие в минской международной книжной ярмарке.

В 2018 году она посвящена Году малой родины и теме сотрудничества писателей.

Почетным гостем форума станет Сербия. Писатели из этой страны презентуют свои новые книги и проведут автограф-сессии. Участие в выставке примут 360 экспонентов из более чем 30 стран. Традиционно большим будет представительство белорусских издательств, а также гостей из России. Например, российское печатное объединение «Художественная литература» представит на форуме проекты, посвященные Беларуси.

Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов, который пройдет в рамках форума, направил Президент Беларуси.