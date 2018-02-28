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360 экспонентов из более чем 30 стран. Минская международная книжная ярмарка открылась 28 февраля

28 февраля 2018 07:21
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Новости Беларуси. Крупнейшие представители мирового книжного дела 28 февраля вновь соберутся в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они примут участие в минской международной книжной ярмарке.

360 экспонентов из более чем 30 стран. Минская международная книжная ярмарка открылась 28 февраля-1

В 2018 году она посвящена Году малой родины и теме сотрудничества писателей.

Почетным гостем форума станет Сербия. Писатели из этой страны презентуют свои новые книги и проведут автограф-сессии. Участие в выставке примут 360 экспонентов из более чем 30 стран. Традиционно большим будет представительство белорусских издательств, а также гостей из России. Например, российское печатное объединение «Художественная литература» представит на форуме проекты, посвященные Беларуси.

Приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки и симпозиума литераторов, который пройдет в рамках форума, направил Президент Беларуси.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт

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