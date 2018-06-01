Побыть дровосеком в шлеме виртуальной реальности и поиграть во флорбол: День Швеции в Верхнем городе
Новости Беларуси. От сражений викингов до плюшек с корицей: в Верхнем городе 2 июня пройдет День Швеции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Покажут и расскажут не только о культурных традициях скандинавской страны, но и о спортивных достижениях, новинках автопрома. Будут и отдельные игровые площадки для детей. Кроме того, можно будет отведать блюда национальной шведской кухни.
Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Рекомендую всем познакомиться с картой наших мероприятий, потому что мы действительно разбросаны по относительно большой территории. Гастрономический театр – действительно новика, там можно попробовать разные шведские блюда.
Увидеть робота-газонокосильщика и побывать в роли дровосека в шлеме виртуальной реальности можно будет со стороны улицы Ленина. А на спортивной площадке все желающие смогут попробовать силы во флорболе и скандинавской ходьбе, настольном хоккее, футболе и теннисе.