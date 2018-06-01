Побыть дровосеком в шлеме виртуальной реальности и поиграть во флорбол: День Швеции в Верхнем городе

Новости Беларуси. От сражений викингов до плюшек с корицей: в Верхнем городе 2 июня пройдет День Швеции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покажут и расскажут не только о культурных традициях скандинавской страны, но и о спортивных достижениях, новинках автопрома. Будут и отдельные игровые площадки для детей. Кроме того, можно будет отведать блюда национальной шведской кухни.