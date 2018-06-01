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Побыть дровосеком в шлеме виртуальной реальности и поиграть во флорбол: День Швеции в Верхнем городе

01 июня 2018 20:50
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Новости Беларуси. От сражений викингов до плюшек с корицей: в Верхнем городе 2 июня пройдет День Швеции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покажут и расскажут не только о культурных традициях скандинавской страны, но и о спортивных достижениях, новинках автопрома. Будут и отдельные игровые площадки для детей. Кроме того, можно будет отведать блюда национальной шведской кухни.

Побыть дровосеком в шлеме виртуальной реальности и поиграть во флорбол: День Швеции в Верхнем городе-1

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Рекомендую всем познакомиться с картой наших мероприятий, потому что мы действительно разбросаны по относительно большой территории. Гастрономический театр – действительно новика, там можно попробовать разные шведские блюда.

Побыть дровосеком в шлеме виртуальной реальности и поиграть во флорбол: День Швеции в Верхнем городе-4

Увидеть робота-газонокосильщика и побывать в роли дровосека в шлеме виртуальной реальности можно будет со стороны улицы Ленина. А на спортивной площадке все желающие смогут попробовать силы во флорболе и скандинавской ходьбе, настольном хоккее, футболе и теннисе.

# Беларусь-Швеция # Культура # Кристина Юханнессон # Фотофакт

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