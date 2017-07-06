Купалье: традиции, история и обряды Беларуси

Купалье издавна было праздником солнца и расцвета земли. Сегодня мы отмечаем его в ночь с 6 на 7 июля, а наши предки прыгали через костры в ночь с 23 на 24 июня. Дело в том, что это был период солнцестояния, когда солнце поворачивало на зиму, а лето на жару. Поэтому всей деревней просили в купальскую ночь погоды, урожая, здоровья себе и домашним животным и благодарили Землю, Воду и Огонь.

Магические ритуалы Купалья возникли еще в языческие времена, и по сей день этот праздник полон волшебства.

Не иди на речку, а то русалка затянет! В народе верили, что в купальскую ночь в водах купаются души утопших невест в виде русалок. Природа оживает, растения и звери разговаривают и даже солнце на рассвете «купается» в воде… Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, вот только отыскать его перед заходом солнца, в глухой чаще, куда не проникает даже петуший крик, было ох, как непросто.

Ни одна купальская ночь не обходилась без костра – это был для наших предков ритуал очищения, силы энергии. Парни собирали по всей деревне старые вещи, поломанную посуду и складывали все на берегу реки. Считалось, что если кинуть в костер рубашку больного ребенка, то сгорят все болезни.

Возле костра всегда разворачивалось широкое гулянье с песнями про Ивана Купалу, Петра, Купалинку и другие. Ведь это было время новых знакомств. Девушки и парни становились в две шеренги по обе стороны от костра и перекидывались венками, кто поймает, с тем и гулять девице всю ночь и искать с ним папараць-кветку! Танцевали забавные летние игры – явар, тетерку.

Существовало поверье, что если во время прыжка через костер руки молодых не разойдутся – быть свадьбе, а разойдутся – не судьба.

Согревались традиционным напитком крупником, в который входили травы и водка.

Утренняя купальская трава считалась особенной, обладающей целительной силой. Оттого все знахари шли на луга заготавливать лекарства на год вперед. Девушки плели с утра пораньше священные веночки, в которых нужно было проходить весь день. Для женских использовали все полевые цветы и злаковые, для мужских – веточки дуба и др деревьев…

В какой бок поплывет – в такую деревню и девушка замуж пойдет. Если вторая половинка уже была, пускали два венка: на себя и любимого, сойдутся на воде аль нет? Некоторые для привлечения силы ставили в веночки свечи и писали имена. А самые смелые парни прыгали прямо в речку за венком своей подруги! Также гадали на всех членов семьи и пускали веночки с наилучшими пожеланиями. Но некоторые старинные языческие обряды удивляют и сегодня.

Кстати, веночки всегда пускали на рассвете и затем купались в речке голышом. Вода, как и огонь, на Купалье считалась священной, поэтому нужно было очиститься и обязательно умыться росой, чтобы быть здоровым весь год.