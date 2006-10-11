В Астане начались Дни Минска

Для участия в мероприятии в столицу Казахстана прибыла представительная делегация в составе 175 человек. В программе Дней предусмотрено проведение официальных и деловых встреч, а также большого числа культурных и спортивных мероприятий. В частности, состоится встреча мэров двух столиц Михаила Павлова и Умирзака Шукеева, а также представителей деловых кругов Минска и Астаны. С концертами перед казахстанской публикой выступят Государственный академический народный оркестр Беларуси имени И.Жиновича и солисты белорусской оперы. А в конгресс-холле Астаны с гала-концертом - выступят мастера искусств Минска. Здесь же в фойе будет представлена фотовыставка <Минск - сегодня>.