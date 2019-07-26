Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

Новости Беларуси. Музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» встречает гостей. На берегу Чигиринского водохранилища участники встречаются уже в 10-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году предусмотрена большая концертная программа. Ожидается выступление более 70 авторов-исполнителей и артистов из 7 стран. Борис Бурда, ковбойские частушки и испанка с песнями Высоцкого. Чем удивят на фестивале «Большая бард-рыбалка» Хедлайнерами 2019 года станут корифеи авторской песни – Тимур Шаов и Михаил Башаков. В программе – много творческих проектов. Например, будет работать поэтическая мастерская.

А любителям вкусно поесть предложат поучаствовать в конкурсе на лучший бутерброд. Гастрономическую программу дополнит и участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» – Борис Бурда приготовит блюда одесской кухни.

Борис Бурда, участник фестиваля (Украина):

В бард-рыбалке я принимаю участие уже в 4 раз, а может и больше. Это очень интересный праздник, новый синтетический формат, который объединяет интересы людей. Очень часто, кто любит рыбалку, любит авторскую песню. И эти же люди, как все люди на земле, любят хорошую кулинарию и интеллектуальные игры. Поэтому, мой зритель здесь в большом количестве.

Интересно будет и любителям «попариться». Мастера банного искусства из 5 стран Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии, дадут мастер- классы по парению и массажу. На большой поляне, среди леса разместились десятки мобильных бань.

Павел Акулич, руководитель коллектива юных бардов (Минск):

Очень приятно, что здесь собираются все наши славянские государства: Россия, Украина, Беларусь.

Олеся Богачёва, гость фестиваля (Россия):

Мы приехали в третий раз. Нам очень нравится на бард-рыбалке. Очень нравится атмосфера, душевность.

Ольга Клюшина, гость фестиваля (Россия):

Мы такого не видели, хотя много путешествуем и ездим, но это очень душевно.