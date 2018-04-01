«Кукла может позволить себе сделать то, что не может драматический артист». Репортаж СТВ о необычной труппе

Новости Беларуси. В Международный день театра наша съемочная группа отправилась в гости к самой необычной труппе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кадре, если говорить языком телевизионщиков, эти артисты появляются нечасто, а вот за вечер проживают несколько жизней. Репортаж Алены Сыровой.

В масках и без единого слова – актеры Белорусского театра кукол международный праздник отмечали на сцене в Могилеве спектаклем «Пансион Бельведер». Нашумевшая премьера 2017 года развенчивает миф о том, что кукольный театр – развлечение детское, и без актеров из папье-маше вовсе невозможен.

Инна Гончар, актриса Белорусского государственного театра кукол:

Зрители говорят, что им кажется, что у нас есть мимика, что наша маска двигается.

Сегодня кукла – метафорическое обозначение персонажа, ею может стать любой элемент действия: актер, реквизит и даже зритель. Эдакий объект-театр.

Алена Сырова, СТВ:

Современный театр кукол зачастую не предполагает наличие партнеров из папье-маше на сцене. Но куклы без работы уж точно не останутся: достаточно легкого движения руки – и они уже готовы выйти к зрителю.

Стать единым целым со своим неодушевленным «партнером» и, дергая за нити, подарить ему жизнь – пожалуй, одна из самых сложных задач для актера-кукольника.

Инна Гончар:

В кукольном театре, как в нормальном театре, процесс читки, распределение ролей. И в результате ты уже себе что-то представил, и вдруг тебе приносят какое-нибудь чудовище. И потом ты начинаешь, как дурачок: ручка шевелится, головка поворачивается. Что мы еще можем?

Тимур Муравьев, актер Белорусского государственного театра кукол:

Бывают же такие, которые просто деревяшка. В которые тоже надо вложить душу, надо сыграть и оживить, чтобы было интересно и понятно.

Чтобы зритель поверил и забыл об условности всего происходящего на сцене, за ней актеры часами тренируются взаимодействовать со своими куклами у зеркала. А еще друг с другом, ведь часто за правую и левую руку одного и того же персонажа отвечают разные люди.

Инна Гончар:

Мы вынуждены думать одинаково, дышать одинаково, чтобы наш персонаж выглядел как единое целое. А управляют им два или три человека.

Над внешностью куклы работают художники-бутафоры, скульпторы. Иногда персонажи получаются уж очень реалистичными. Так, например, было с «Мастером и Маргаритой»: чтобы приблизить булгаковских героев к человеку, использовали зубные и глазные протезы.

Ольга Шагойко, смотритель музея Белорусского государственного театра кукол:

Определенное количество кукол находилось в зале, и в какой-то момент они начинали двигаться, вставать, делать движения какие-то руками, головой. Это приводило в шок зрителей, особенно тех, кто сидел рядом.

Кстати, классику на сцене театра кукол, как ни странно, можно увидеть довольно часто. Большинство спектаклей в репертуаре – с пометкой 16+. Здесь игра в куклы становится не детской забавой, а настоящим зеркалом жизни.