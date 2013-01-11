Прямой эфир

Быховский замок помогают восстановить благотворительные средства

11 января 2013 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Быховский замок будут восстанавливать всем миром. Благотворительный счет для реконструкции национальной историко-культурной ценности уже открыт. Средства сюда могут перечислять как спонсоры, так и простые белорусы. Основные же расходы по реставрации замка возьмет на себя государство.

Уже в этом году планируется восстановить две оборонительные башни и по возможности один из залов дворца. Как можно больше работ по реставрации специалисты намерены сделать ко Дню белорусской письменности, который пройдет в этом году в Быхове 1 сентября.

Полностью же завершить реконструкцию замка планируется в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Замки Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка скульптур открылась в Крупках. Особенность композиций – наличие деталей сельхозтехники
09 января 2013 14:00

Выставка скульптур открылась в Крупках. Особенность композиций – наличие деталей сельхозтехники

Знаменитый фестиваль ледяных скульптур открылся в Китае
09 января 2013 07:54

Знаменитый фестиваль ледяных скульптур открылся в Китае

Региональный фестиваль «Хоровод талантов» прошел в Крупках
08 января 2013 15:23

Региональный фестиваль «Хоровод талантов» прошел в Крупках