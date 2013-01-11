Быховский замок помогают восстановить благотворительные средства

Новости Беларуси. Быховский замок будут восстанавливать всем миром. Благотворительный счет для реконструкции национальной историко-культурной ценности уже открыт. Средства сюда могут перечислять как спонсоры, так и простые белорусы. Основные же расходы по реставрации замка возьмет на себя государство.

Уже в этом году планируется восстановить две оборонительные башни и по возможности один из залов дворца. Как можно больше работ по реставрации специалисты намерены сделать ко Дню белорусской письменности, который пройдет в этом году в Быхове 1 сентября.

Полностью же завершить реконструкцию замка планируется в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.