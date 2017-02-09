Они были удивлены, почему мы такие позитивные: Naviband о поездке в Киев на отбор «Евровидения»

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Фраза, которую вы очень часто говорите: «Мы хотим, чтобы увидели немножко других белорусов».

Ксения Жук:

Да, наверное, в какой-то степени.

Артём Лукьяненко:

Да, мы хотим, потому что… Вот сейчас мы ездили в Киев и много людей к нам подходили: «Это вы? Вы из Беларуси? Как?»

Потому что они как-то не привыкли, может, артистов видеть из Беларуси такими.

И мне было очень странно, я говорю: «А почему вы удивляетесь?» «Ну, обычно вот приезжает артист, поёт на английском»…

Ксения Жук:

Ну, это касательно больше «Евровидения».

Артём Лукьяненко:

«Перфоманс устроить, как-то закрыться. А вы такие открытые, вы там общаетесь со всеми».

Ксения Жук:

Они были удивлены, почему мы такие позитивные.

Они говорят: «Откуда вы такие позитивные и светлые?»

Сложно как-то объяснить, я не знаю. Я такая родилась, я весёлая, улыбчивая. Ну, вот просто мы такие люди и мы нашли себя. Мы очень питаемся тем, что мы делаем.