Артём Лукьяненко из Naviband: любовь к Родине нужно высказывать делом, а не кричать: «Я люблю Беларусь!»

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Артём, как Вы думаете: вот те, кто не любит Родину. Я предполагаю формулировку, как бы я ответил. Я знаю таких людей. Это не значит, что они, как бы, не хотят быть белорусами.

Артём Лукьяненко:

Я не знаю таких людей. Я боюсь знать, что такие люди есть. Мне кажется все, в какой-то мере, обязательно внутри любят свою землю.

Другой вопрос, что слово «патриотизм» для меня лично – оно очень девальвировалось.

То есть, я не люблю это слово. Потому что…

Его даже говорить…

Ксения Жук:

Неприятно, да.

Артём Лукьяненко:

Оно какое-то очень такое искусственное. Придуманное для того, чтобы обозначить, что вот есть любовь там к Родине. А это – что-то более глубокое. Мне кажется, любовь к своей родной земле нужно высказывать через какое-то дело.

Причём не кричать, что: «Я люблю Беларусь!»

А нужно, чтобы человек, который будет поглощать то, что…

Ксения Жук:

Ты делаешь…

Артём Лукьяненко:

Да. Он это сам поймёт и почувствует.