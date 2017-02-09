Артём Лукьяненко из Naviband: любовь к Родине нужно высказывать делом, а не кричать: «Я люблю Беларусь!»

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Артём, как Вы думаете: вот те, кто не любит Родину. Я предполагаю формулировку, как бы я ответил. Я знаю таких людей. Это не значит, что они, как бы, не хотят быть белорусами.
Артём Лукьяненко:
Я не знаю таких людей. Я боюсь знать, что такие люди есть. Мне кажется все, в какой-то мере, обязательно внутри любят свою землю.
Другой вопрос, что слово «патриотизм» для меня лично – оно очень девальвировалось.
То есть, я не люблю это слово. Потому что…
Его даже говорить…
Ксения Жук:
Неприятно, да.
Артём Лукьяненко:
Оно какое-то очень такое искусственное. Придуманное для того, чтобы обозначить, что вот есть любовь там к Родине. А это – что-то более глубокое. Мне кажется, любовь к своей родной земле нужно высказывать через какое-то дело.
Причём не кричать, что: «Я люблю Беларусь!»
А нужно, чтобы человек, который будет поглощать то, что…
Ксения Жук:
Ты делаешь…
Артём Лукьяненко:
Да. Он это сам поймёт и почувствует.