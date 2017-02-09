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Артём Лукьяненко из Naviband: любовь к Родине нужно высказывать делом, а не кричать: «Я люблю Беларусь!»

09 февраля 2017 20:09
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Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Артём, как Вы думаете: вот те, кто не любит Родину. Я предполагаю формулировку, как бы я ответил. Я знаю таких людей. Это не значит, что они, как бы, не хотят быть белорусами.

Артём Лукьяненко:
Я не знаю таких людей. Я боюсь знать, что такие люди есть. Мне кажется все, в какой-то мере, обязательно внутри любят свою землю.

Другой вопрос, что слово «патриотизм» для меня лично – оно очень девальвировалось.

То есть, я не люблю это слово. Потому что…

Его даже говорить…

Ксения Жук:
Неприятно, да.

Артём Лукьяненко:
Оно какое-то очень такое искусственное. Придуманное для того, чтобы обозначить, что вот есть любовь там к Родине. А это – что-то более глубокое. Мне кажется, любовь к своей родной земле нужно высказывать через какое-то дело.

Причём не кричать, что: «Я люблю Беларусь!» 

А нужно, чтобы человек, который будет поглощать то, что…

Ксения Жук:
Ты делаешь…

Артём Лукьяненко:
Да. Он это сам поймёт и почувствует.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Евровидение 2017 # NAVIBAND

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