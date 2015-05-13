Прямой эфир

Легенда белорусской сцены: 13 мая вспоминают выдающуюся актрису Стефанию Станюту

13 мая 2015 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Легенда белорусской сцены, роли которой были разными, но неизменно гениальными. 13 мая все поклонники Мельпомены вспоминают выдающуюся актрису Стефанию Станюту.

Народная артистка Беларуси и СССР, лауреат многочисленных премий родилась ровно 110 лет назад. Почти 70 из них Стефания Михайловна посвятила Национальному театру имени Янки Купалы.

Популярность белорусской актрисы за границей пришла благодаря многочисленным ролям в кино. На ее счету более 15 лент. Стефанию Станюту называли живой легендой, талисманом Купаловского театра. Сама же актриса была невероятно скромным и застенчивым человеком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Чернявский, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь на СТВ
12 мая 2015 08:40

Игорь Чернявский, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь на СТВ

Насколько популярны сегодня китайский язык и китайская культура для белорусов?
11 мая 2015 08:28

Насколько популярны сегодня китайский язык и китайская культура для белорусов?

Выставка известного китайского художника Ао Тэ открылась в музее Янки Купалы в Минске
11 мая 2015 07:23

Выставка известного китайского художника Ао Тэ открылась в музее Янки Купалы в Минске