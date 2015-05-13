Легенда белорусской сцены: 13 мая вспоминают выдающуюся актрису Стефанию Станюту

Новости Беларуси. Легенда белорусской сцены, роли которой были разными, но неизменно гениальными. 13 мая все поклонники Мельпомены вспоминают выдающуюся актрису Стефанию Станюту.

Народная артистка Беларуси и СССР, лауреат многочисленных премий родилась ровно 110 лет назад. Почти 70 из них Стефания Михайловна посвятила Национальному театру имени Янки Купалы.

Популярность белорусской актрисы за границей пришла благодаря многочисленным ролям в кино. На ее счету более 15 лент. Стефанию Станюту называли живой легендой, талисманом Купаловского театра. Сама же актриса была невероятно скромным и застенчивым человеком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.