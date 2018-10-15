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Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте

15 октября 2018 09:08
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Новости Беларуси. Уникальные традиции – сохранить и передать будущим поколениям. Редкие полотна белорусских мастеров можно не только увидеть, но и потрогать на выставке в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте-1

Самый ценный экспонат – ковер, созданный по необычной технологии почти 100 лет назад. Еще в середине прошлого века в Брестском и Гродненском регионах насчитывали десятки умельцев, владеющих «подвойным» ткачеством. Сегодня редким стилем способны ткать единицы.

Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте-4


В то же время их полотна высоко ценят во всем мире. Рисунок четко просматривается с обеих сторон изделия, правда, с каждой – разного цвета.

Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте-6

Светлана Баранковская, участник выставки:
Гэта дзіва, калі ты глядзіш на працу, але не вядома, як яна зроблена. Гэта проста чараўніцтава, якое ткацтва дазваляе нам рабіць і зараз у тым ліку.

Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте-9

Символично, что выставка открыта в месте, которое считается истоком этого удивительного искусства. Помимо тканого сокровища Западной Беларуси экспозицию дополняют работы из льна, шерсти, металла, дерева и других материалов.

Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте-12

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Светлана Баранковская # Фотофакт

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