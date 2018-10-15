Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте

Новости Беларуси. Уникальные традиции – сохранить и передать будущим поколениям. Редкие полотна белорусских мастеров можно не только увидеть, но и потрогать на выставке в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый ценный экспонат – ковер, созданный по необычной технологии почти 100 лет назад. Еще в середине прошлого века в Брестском и Гродненском регионах насчитывали десятки умельцев, владеющих «подвойным» ткачеством. Сегодня редким стилем способны ткать единицы.



В то же время их полотна высоко ценят во всем мире. Рисунок четко просматривается с обеих сторон изделия, правда, с каждой – разного цвета.

Светлана Баранковская, участник выставки:

Гэта дзіва, калі ты глядзіш на працу, але не вядома, як яна зроблена. Гэта проста чараўніцтава, якое ткацтва дазваляе нам рабіць і зараз у тым ліку.