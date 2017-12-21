Костел Святого Иоанна Крестителя в деревне Камаи: рассказываем, чем уникален храм

В центре небольшого агрогородка Камаи Поставского района Витебской области стоит костёл святого Иоанна Крестителя. Его возвели в XVII веке на перекрёстке дорог, где в Средние века сходились сразу пять направлений. Сегодня святыня представляет собой не только уникальный храм, но и памятник оборонительной архитектуры.
Геновефа Дубилович, краевед:
Не раз ён абараняў жыхароў, якія хаваліся пад яго скляпеннямі. Касцёл мае ў сабе рысы рэнесанса и барока.
За свою историю, которая насчитывает больше четырехсот лет, костёл ни разу не был закрыт. Но пережила святыня немало, её не раз восстанавливали. Последние реставрационные работы прошли совсем недавно, благодаря усилиям местного ксендза и неравнодушных прихожан.
Геновефа Дубилович:
Было ачышчана гарышча, заменена страха, садрана фарба прошлых год, ачышчаны сцены. Касцёл пафарбаваны знадворку, пафарбаваны ён у прыгожы ружовы колер, як быццам асветлены праменнямі ўзыходзячага сонца.
Людмила Пялинок:
Вот посмотрите сейчас, как выглядит костёл. Очень красиво! Собирали денежки каждый раз. Я думаю, что ни один человек не отказывал, потому что любому глазу приятно, а Богу приятно ещё больше.
Костёл, восстановленный всей деревней, сегодня представляет собой величественное сооружение с расписными сводами. Здесь можно увидеть сразу четыре алтаря, но в декоративном плане наибольший интерес представляет центральный.
Геновефа Дубилович:
Галоўны алтар уяўляе сабой тры ярусы. Касцёл носіць імя Яна Хрысціцеля па імені яго фундатара Яна Рудаміна Русяцкага. У галоўным алтары маецца абраз святы Ян, які хрысціць Ісуса Хрыста.
В центре алтаря находится икона «Матери Божьей с младенцем». Вначале службы она особым образом открывается: такого не увидишь в других белорусских костёлах. Эту икону верующие считают чудотворной.
Особую атмосферу в костёле создают доносящиеся звуки органа. Этому инструменту больше ста лет, а он и сегодня выглядит как новый. Его звучание никого не оставляет равнодушным!
Елена – самоучка, она научилась играть на органе, чтобы каждый прихожанин мог проникнуться атмосферой, царящей в этом удивительном месте. Часто в костёл святого Иоанна Крестителя приезжают туристы. Здесь им всегда рады. Много верующих ожидают в этих стенах и на Рождество, в храме уже активно готовятся к празднику.
Костёл Святого Иоанна Крестителя включён в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. После его посещения, наполняешься самыми теплыми чувствами, которыми хочется делиться с окружающими.