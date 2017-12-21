Костел Святого Иоанна Крестителя в деревне Камаи: рассказываем, чем уникален храм

В центре небольшого агрогородка Камаи Поставского района Витебской области стоит костёл святого Иоанна Крестителя. Его возвели в XVII веке на перекрёстке дорог, где в Средние века сходились сразу пять направлений. Сегодня святыня представляет собой не только уникальный храм, но и памятник оборонительной архитектуры.

Геновефа Дубилович, краевед:

Не раз ён абараняў жыхароў, якія хаваліся пад яго скляпеннямі. Касцёл мае ў сабе рысы рэнесанса и барока.

За свою историю, которая насчитывает больше четырехсот лет, костёл ни разу не был закрыт. Но пережила святыня немало, её не раз восстанавливали. Последние реставрационные работы прошли совсем недавно, благодаря усилиям местного ксендза и неравнодушных прихожан.

Геновефа Дубилович:

Было ачышчана гарышча, заменена страха, садрана фарба прошлых год, ачышчаны сцены. Касцёл пафарбаваны знадворку, пафарбаваны ён у прыгожы ружовы колер, як быццам асветлены праменнямі ўзыходзячага сонца.

Людмила Пялинок:

Вот посмотрите сейчас, как выглядит костёл. Очень красиво! Собирали денежки каждый раз. Я думаю, что ни один человек не отказывал, потому что любому глазу приятно, а Богу приятно ещё больше.

Костёл, восстановленный всей деревней, сегодня представляет собой величественное сооружение с расписными сводами. Здесь можно увидеть сразу четыре алтаря, но в декоративном плане наибольший интерес представляет центральный.