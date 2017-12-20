Белорусская актриса Евгения Жукович в спектакле «Не покидай меня» нагадала себе мужа

17 декабря мы отмечаем День белорусского кино. Программа «Центральный регион» в гостях у актрисы Евгении Жукович.

На счету у этой белорусской актрисы более 50 кинофильмов, 25 работ на театральной сцене, а также самые важные для женщины роли – жены и мамы.

Папа Евгении не только заботливый дедушка, но и заслуженный работник культуры, известный белорусский поэт Василий Алексеевич Жукович.

Автор более 30 сборников поэзии и прозы, создатель песен и переводов на белорусский язык произведений многих зарубежных писателей.

Евгения Жукович, актриса театра и кино:

Детство у меня было очень счастливое. Папа, мама со мной возились: и на танцы, и на музыку. Ездили на писательские вечера, ездила с папой отдыхать в Коктебель в Дом творчества писателей.

Игорь Фильченков, актер театра и кино:

С 2004 года мы во многих спектаклях вместе участвуем. Она очень опытный партнер. С ней мне всегда легко и интересно работать.

Евгения Жукович:

К 8 классу я поняла, что профессиональной танцовщицей я не стану, а мне очень хотелось быть балериной. Пошла в лицей при Белорусском университете. Там было интересно. Закончила с медалью, и меня взяли автоматом в Белорусский университет на Белорусско-польское отделение. Вроде интересно, но как-то скучно. Говорят, до третьего курса подожди, потом будет интереснее. Тогда договорилась в Институте культуры, что меня возьмут на Театральное творчество. Хотели закрыть эту кафедру. Поступила и стала там учиться. Потом мне этого показалось мало. Мне хотелось именно актрисой быть. Тогда я на третьем курсе поступила на первый курс «Актер театра и кино» и получала два образования параллельно. Как у Вас получается соблюдать нюансы игры в кино и в театре? Евгения Жукович:

Сложно найти грань, чтобы ты был на сцене натуральный и чтобы не переигрывать. В театре сложнее, чем в кино. Все-таки в кино можно переснять, переделать. И хочется же каждый спектакль сыграть как-то по-другому, хочется быть живым всегда. Каждая работа в кино значимая. Даже маленький эпизод хочется сделать на 100% – найти что-то для себя или образ достать. Конечно, «Белые росы»! Мне очень нравилось работать. И режиссер, и актеры вокруг родные, и Беларусь красивая – все это в одно сливается.

Конечно, Полина в «Белых росах» – она мне очень родная, на меня похожа – ничего и играть не надо было. Она мне по духу очень близка. Будрайтис и Манаев – такие шикарные актеры! Потом Караченцев еще приехал. Мы его все очень ждали. Эпизод, в котором он учувствовал, снимался в квартире родителей. Приехали все актеры, которые снимались в фильме, за благословением. Все пришли навестить и поклониться.

Как Вам удается играть роль, если она совсем не близка?

Евгения Жукович:

Мой педагог Григорий Боровик учил: когда даются такие роли, нужно себя максимально приблизить к ней через наблюдение. Наблюдать в жизни такое, вспомнить, может, читал в литературе, потом, может, в спектакле каком-то видел, в кино. Потом все это собрать и нанизать на себя. Чтобы это было не враньем, а через себя пропустить, но основываясь на наблюдении. В сериале «Тропинка вдоль реки» я играю роль Анжелы. Противную-противную, которая мне совсем не близка! Но мне было настолько интересно сыграть! В профессии чувствуется усталость? Евгения Жукович: Были такие ситуации, когда хотелось уйти из профессии.

Но, все равно, любовь к профессии побеждает, и остаешься, терпишь. Все режиссеры разные, и всем хочется угодить. На пробах рядом сидит другой актер, часто это может быть подруга, и получается: либо ты, либо она. Замешаны чувства людей, и от этого больно всегда.



С какими сложностями сталкиваетесь на сьемках?

Евгения Жукович:

Бывает, что очень холодно, а нужно снимать лето. Снималась в хорошем кино. Был май – холодный-холодный. И роль хорошая, а холод этот не давал жить! Зубами лязгаешь – все равно играешь!



Бывают сложности, пока я на съемках, звонят: малая нос разобьёт, кровь течет. А я тут снимаюсь! Думаешь, может, если бы я была дома, то не случилось бы ничего. Может, мы актеры – авантюристы, и идем на съемки с легкой душой. Потому что любишь кино!

За спектакль «Не покидай меня» белорусская актриса Евгения Жукович удостоена приза театральных деятелей «Хрустальный цветок». А еще с ним связана интересная личная история.

Евгения Жукович:

Я работала в театре армии, и Алексей Дударев, наш художественный руководитель, за нами наблюдал и для четырех девочек, для каждой написал роль. Я не узнала себя – он расстроился. Потом начали репетировать, прошла премьера, и я стала ловить себя, что поступаю точно как она – Ладосева. И он меня прочувствовал лучше, чем я сама!

Судьба нагадала мне там мужа. Я в спектакле играю и отпрашиваюсь на свидание к Димке. Там потом говорится – Дмитрий Николаевич Селевцов. Вот и у меня муж – Дмитрий Николаевич, только фамилия другая. Так я каждый спектакль отпрашивалась, отпрашивалась и привлекла к себе в судьбу мужа.

Нас познакомил наш общий знакомый. Он привел его ко мне в театр, и Дима как раз смотрел этот спектакль. Он потом рассказывал, как ему хотелось выбежать и сказать: «Это я, я – Димка! Я Дмитрий Николаевич!».



Через недели две шел ливень, и я спряталась в арку на Площади Победы, недалеко от телевидения. И он там оказался! Я собиралась ехать к родителям. И он предложил: «Если через 15 минут маршрутка придет, ты поедешь, а если не придет – ты пойдешь со мной в кафе».

Маршрутка не пришла.



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