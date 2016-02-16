В Беларуси выберут Человека года, лучший город «в области культуры» и создадут уникальный Кодекс о культуре

Новости Беларуси. Год культуры с новыми титулами. В Беларуси выберут Человека года и лучший город, с пометкой «в области культуры». Идею нового конкурса озвучили в Министерстве культуры.

Отбор претендентов на почетные звания начнется в ближайшее время. Имена лауреатов станут известны в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Сапраўды, можа нідзе так, як у рэгіёнах з такім трэпетам душэўным не адносяцца да культуры. І працуюць там вельмі цікавыя людзі, пачынаючы ад сельских клубаў, ад дамоў рамёстваў, ад кіраўнікоў, аматарскіх калектываў, ад тых жанчын, якяя перадаюць веданні абрадаў жанчынам, мужчынам, дзяўчатам, хлопцам, якія ўсё гэта захоўваюць і праводзяць.

В Беларуси создадут и единственный в мире Кодекс о культуре. В нем отразят объемы господдержки искусства и запланированные мероприятия до 2020. Рассмотрят документ в конце года на форуме творческой интеллигенции и сотрудников учреждений культуры.