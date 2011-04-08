Кошка играет на фортепиано совместно с Клайпедским оркестром

Сезария Эвора – безграмотная певица, певшая на родине за тарелку супа

Второй такой певицы в мире просто нет. Она совершенно уникальна, поразительна, с ее низким, гортанным, безумно красивым и очень сексуальным голосом, и с ее дивными песням.