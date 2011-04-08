Кошка играет на фортепиано совместно с Клайпедским оркестром

Кошка Нора играет сольную партию на фортепиано. Это видео Клайпедского оркестра побило рекорды по просмотрам на канале BBC.
Первый кинопроект Союзного государства — фильм «Брестская крепость» — стал обладателем трех наград российской национальной кинематографической премии «Ника».
Белорусам было представлена уникальная возможность, благодаря картинам-фотографиям, увидеть хронологию жизни легендарного танцовщика, народного артиста Советского Союза Мариса Лиепы.
Второй такой певицы в мире просто нет. Она совершенно уникальна, поразительна, с ее низким, гортанным, безумно красивым и очень сексуальным голосом, и с ее дивными песням.
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