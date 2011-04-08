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Кошка играет на фортепиано совместно с Клайпедским оркестром

08 апреля 2011 12:07
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Кошка Нора играет сольную партию на фортепиано. Это видео Клайпедского оркестра побило рекорды по просмотрам на канале BBC. 

# Культура # Необычное

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