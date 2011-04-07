Сезария Эвора – безграмотная певица, певшая на родине за тарелку супа

Второй такой певицы в мире просто нет. Она совершенно уникальна, поразительна, с ее низким, гортанным, безумно красивым и очень сексуальным голосом, и с ее дивными песням.

Сезария Эвора поет на португальском языке. А еще на креольском. Но это не важно. О чем поет Цезария, понятно всегда.

Сезария Эвора пришла на эстраду, когда ей было уже 47 лет. И сразу стала невероятно популярной и знаменитой. Сегодня она вообще в очень почтенном возрасте. Выходит на сцену в самых простых платьях, немного похожих на халат. Обожает золото. Вся увешана золотыми браслетами и цепочками. Поет всегда под живой оркестр. И поет свои песни, которые завораживают нас с первых звуков.

Сезария Эвора родилась, выросла и жила на далеких Островах Зеленого Мыса. Эта мулатка, эта «черная Пиаф», как называют ее сегодня.

Ее услышал и увидел впервые французский импресарио португальского происхождения. Судьба занесла его на эти острова, наверное, проведать бабушку, и там, в каком-то третьесортном баре, он увидел и услышал Сезарию. И уговорил полететь с ним в Европу и начать совершенно новую жизнь с концертными поездками по всему миру.

У себя на родине Сезария Эвора часто пела за тарелку супа. Сегодня она получает миллионные гонорары. Говорят, ее доходы – это чуть ли не половина казны ее государства.

Очень много спорят и говорят о том, куда же уходят деньги Сезарии. Одни говорят, что все свои средства, гонорары она отдает на благотворительность, на образования и лечение детей. А другие говорят, что все деньги она тратит на себя, на свою семью, многочисленных родственников и друзей. Но это же ее деньги. И она вправе распоряжаться ими, как хочет.

Там, в портовых кабаках, Сезария Эвора научилась не только петь, но и пить, и курить крепкие сигары. Сегодня с алкоголем пришлось покончить – здоровье не позволяет. Но вот выкурить сигару – это для нее особое удовольствие. И это она позволяет себе сделать иногда даже во время концерта, что выглядит у нее невероятно сексуально и притягательно.

И в жизни, и на сцене Сезария Эвора ходит всегда босиком. Кто-то где-то написал, что это ее знак солидарности с бедными народами Африки. Ерунда. У Сезарии просто очень болят ноги.

Обладательница премии Грэмми, певица с мировой славой, Сезария Эвора совершенно не грамотна. И, конечно, книг читать не умеет. Но поет так выразительно, что наше сердце замирает. Особенно песню «Besame mucho». И, наверное, потому миллионными тиражами по всему миру расходятся ее пластинки. Недавно она записала уже 19 диск.

Сезария Эвора поет о простых человеческих чувствах, о страсти и, конечно, о любви. Что такое любовь она хорошо знает сама. У нее трое детей, хотя она никогда не была замужем. Она обожает своих детей и многочисленных внуков, и говорит, что по-настоящему счастлива.

Если вы не были на ее концерте, купите диск. Не пожалеете.

Элеонора Езерская