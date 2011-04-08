Хронология жизни танцовщика Мариса Лиепы в картинах-фотографиях на ткани

Белорусам было представлена уникальная возможность, благодаря картинам-фотографиям, увидеть хронологию жизни легендарного танцовщика, народного артиста Советского Союза Мариса Лиепы.

Ксения Барановская, официальный представитель Фонда им. М. Лиепы в Республике Беларусь:

Все фотографии вынесены на ткань, то есть это фото на текстиле. Этим они и уникальны.

Часть картин подписана «М. Л.» — Марис Лиепа.

Любители и деятели искусства, представители бизнеса, критики, журналисты с нетерпением ждали появления заслуженного артиста России, известного танцовщика и режиссера-постановщика Андриса Лиепы. Он много говорил о предстоящем юбилее своего отца, о мероприятиях, посвященных 75-летию, благодарил зрителей за интерес к искусству его семьи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрис Лиепа, народный артист России:

На самом деле, День рождения у отца 27 июля. В Риге — городе, где он родился — планируется открытие памятника. К 75-летнему юбилею был объявлен международный конкурс на лучший памятник, посвященный отцу. Он будет открыт 27 июля.

Так сложилось, что первое мероприятие, посвященное отцу, мы проводим именно в Беларуси. Для меня это ответственно и неслучайно. Проект, который прошел в октябре прошлого года здесь, на сцене Оперного театра, это продолжение традиций, которые прививал нам отец — в балете надо все сделать по-максимуму.

Мы тоже можем сделать все по максимуму. Даже эта выставка могла быть гораздо более скромной и примитивной, несмотря на то, что фотографии были бы такими же. Художник Анна Нежная напечатала фотографии, сделала коллажи на шелке. И мы их специально сделали как картины. Это куски жизни отца. Эта жизнь открыта для всех людей, которые его даже не знали. По этим фотографиям можно понять: вот — Галина Уланова, вот — Майя Плисецкая, вот — Владимир Высоцкий, вот — Виталий Севастьянов (космонавт).

Он очень дружил с мировыми звездами. К сожалению, ушла из жизни Элизабет Тейлор — он был с ней знаком. На его спектакли приходил Лоуренс Оливье. В Лондоне его даже называли «Лоуренс Оливье в балете».

Такого талант и актерского мастерства, которыми обладал отец, практически никто не имел в балете. И вот этим он отличался от других танцовщиков.