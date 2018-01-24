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Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани

24 января 2018 17:50
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Новости Беларуси. Столовый текстиль начала XX века. В Лошице поместье Любанских дополнилось художественными салфетками и скатертями  из французской ткани, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани-1

У всех салфеток общий элемент – латинская буква «эль». Этот узор стал символом хозяев усадьбы – землевладельцев Любанских. Ткань французская, а вот пошив белорусский.

Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани-4

Салфетки, скатерти и драпировки, несомненно, сделали интерьер ещё более живым, а сама столовая и будто бы и через столетие с нетерпением ждёт гостей на ужин.  Для такого оформления дизайнеры изучали интерьер усадеб начала XX века.

Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани-6

Виктор Жуков, коллекционер, член Белорусского союза дизайнеров:
Столовый текстиль демонстрировал статусность, пафосность и тот высокий буржуазный уровень достатка, материального благополучия, каким и являлась Лошица в начале XX века.  

Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани-9

# Культура # Фотофакт # Музеи # Виктор Жуков

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