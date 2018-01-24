Поместье Любанских в Лошице пополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани

Новости Беларуси. Столовый текстиль начала XX века. В Лошице поместье Любанских дополнилось художественными салфетками и скатертями из французской ткани, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У всех салфеток общий элемент – латинская буква «эль». Этот узор стал символом хозяев усадьбы – землевладельцев Любанских. Ткань французская, а вот пошив белорусский.

Салфетки, скатерти и драпировки, несомненно, сделали интерьер ещё более живым, а сама столовая и будто бы и через столетие с нетерпением ждёт гостей на ужин. Для такого оформления дизайнеры изучали интерьер усадеб начала XX века.