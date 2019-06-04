«Art-Minsk-2019». Показываем интересные работы

В Минске открылся II Международный фестиваль искусств. Мероприятие объединило сразу 16 выставочных площадок города и уже претендует на самое масштабное событие года.



«Art-Minsk-2019» стал продолжением знаменитого Осеннего салона. Белорусская биеннале выросла в масштабах и на месяц превратила город в одну большую галерею. Центральная экспозиция разместилась во Дворце искусства. Чтобы уместить все арт-объекты, пришлось даже на время спрятать спонсорскую корпоративную коллекцию. Всего же участие приняли около 240 авторов.

Андрей Янковский, ведущий специалист по выставочной деятельности Республиканской художественной галереи:

Направления абсолютно разные: и абстрактное искусство, и современное искусство, представленное видеоинсталляциями, и традиционные жанры: скульптура, живопись, графика. От 16 лет студенты представлены и до маститых белорусских художников. Рамки максимально расширены.

Помимо отечественных шедевров, жители и гости столицы смогут оценить работы российских и украинских мастеров. Также приятным сюрпризом для минской богемы станут выставочные проекты из Эстонии и Латвии.

«Art-Minsk-2019» – одно из событий культурной программы II Европейских игр. Это значит, что картины, скульптуры и фотографии высшего класса увидят ценители со всего мира. Кстати, большинство работ можно будет купить. Между тем, для многих авторов фестиваль стал уникальным шансом познакомиться со знаменитыми коллегами и даже договориться о совместном творчестве.

Андрей Янковский:

Такие события вызывают культурные контакты, обмен. Возобновляются старые связи, договариваются о новых выставочных проектах.