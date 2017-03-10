«Книга книг»: выставка старинных религиозных изданий открылась в Национальной библиотеке 10 марта

Новости Беларуси. Большая выставка, посвященная Библии, открылась 10 марта в Национальной библиотеке в Минске. Экспозиция приурочена к 500-летию Библии Франциска Скорины и Дню православной книги. 2000-летняя история «Книги книг» так широко в Беларуси продемонстрирована впервые.

Среди уникальных экспонатов – факсимиле одного из наидревнейших текстов Нового Завета – «Послания апостола Петра».

Оно датируется III веком. Прикоснулись к старинному писанию в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Вот она – первая белорусом печатаная, датируется 6 августа 1517 года. В ней не только о вечном, духовном: Скорина писал и о вполне земных вещах – грамматике, логике, риторике и математике. На выставке представлен, к сожалению, не оригинал. Два экземпляра «Псалтыря» сейчас находятся в России. Вполне вероятно, что в Беларуси в 2017 году все-таки появится оригинал.

Определить доподлинно, сколько же на самом деле понадобилось времени Скорине, чтобы собрать и издать «Псалтырь», уже, пожалуй, и невозможно. Ведь каждую последующую книгу он печатал буквально спустя месяц – явно мало времени для подготовки одного такого труда.

Вполне вероятно, что на Библию ушли годы.

А вот что уже не вызывает сомнений – в руках известного скориновского исследователя Алеся Суши первый инвестиционный проект просветителя.

На титульнике – имя спонсора.

Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Подпіс наступнага зместу: «А то ся стала накладам Богдана Онкава сына радци места виленского».

Кроме того, эта же первая страница сегодня во всем мире в единственном экземпляре. И до сих пор идут споры, той ли стороной ее читают. Здесь же генеалогическое древо Христа, оригинальный текст и гравюра, которую свет видел еще годами ранее.

Национальная библиотека. Музей редких изданий. 10 марта, в ежегодный День православной книги, здесь только эксклюзивные варианты. Эти древние рукописи – подарок Ватиканской апостольской библиотеки в ответ на факсимильную скориновскую Библию.

Алесь Суша:

Мы бачым прыклад рукапісу на папірусе. Гэтыя тэксты ўвайшлі ў склад Бібліі і сёння шануюцца як найбольш паважаныя, найбольш каштоўныя тэксты Еўрапейскай цывілізацыі.

Рукописные издания апостола Петра на нашей земле сегодня благословил Митрополит Павел. Правда, сразу, с порога, от патриаршего Экзарха всея Беларуси – белые розы как символ чистоты самого праздника.

Что касается экспозиции – более 100 редких изданий. Здесь же история книгописания времен Евфросинии Полоцкой и уроки каллиграфии.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Думаю, что книги все равно останутся книгами. Когда мы общаемся с книгой, происходит нечто большее, нечто мистическое.

К 500-летию белорусского книгопечатания экспозиция богослужебных и старопечатных, белорусских современных и зарубежных: сразу шесть музейных коллекций.

Нина Кириллова, заведующая научно-экспозиционным отделом Брестского областного краеведческого музея:

Это «Напрестольное Евангелие» конца XVII века. В металлическом окладе, украшенное изображением Иисуса Христа и четырех евангелистов.

Одна из изюминок новой экспозиции – воссозданный интерьер букинистического магазина.

Один из уголков выставочного зала превратился в книжную лавку конца XIX века. И со всех сторон на преданного и взыскательного читателя смотрит просветитель Скорина.