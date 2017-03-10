«Весенний салон»: в Лошицкой усадьбе выставили 40 работ минских художниц

Новости Беларуси. Женский взгляд: в Лошицкой усадьбе открылась выставка-конкурс,

в которой представлены 40 работ от 16 столичных художниц.

Разнообразие творческого подхода удивило: живопись, батик, вышивка лентами, уникальные техники. Среди авторов и постояльцы домов-интернатов для престарелых, и представительницы Белорусского общества инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Победительниц наградят 23 мая.

Жанно Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Цель нашей выставки – поддержать женщин-художниц (как правило, это не профессионалы-художники). Помочь презентовать их деятельность, чтобы их работы нашли свое место в этой жизни.

Валентина Ранцевич, кандидат физико-математических наук, участница выставки:

Теперь больше свободного времени, и я думаю, что это хобби, которому я раньше уделяла внимание в поздние вечерние ночные часы, сейчас будет преобладать. Это тоже составная часть моей жизни, не только математика.