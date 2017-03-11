Торт Ждун и съедобная картина Климта: турнир CandyBattle в Минске

Новости Беларуси. 11 марта в Беларуси впервые соревнуются те, кто свою жизнь посвящает созданию сладких шедевров. На одной площадке и в равных условиях представлены работы и кулинаров-любителей, и кондитеров самых именитых ресторанов столицы.

Всего 46 участников со всей страны. Жюри возглавляет известный российский кондитер Ренат Агзамов.

Ренат Агзамов, кондитер:

Я на самом деле обожаю готовить торты на белорусских продуктах. Фантастические, нереальные! Это просто неимоверно вкусная сгущенка, неимоверно вкусное молоко, сметана.

Ольга Картавицкая, руководитель проекта:

Мы считаем, что в Беларуси кондитерская отрасль незаслуженно забыта. Таких крупных, широкоформатных мероприятий по кондитерке в Минске еще не проводилось. Мы решили восполнить этот пробел.

Победители кондитерского турнира будут объявлены в 9 номинациях.

Среди них: лучший свадебный торт, Candy bar, 3D-торт, сахарные цветы и композиции из теста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.