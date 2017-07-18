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Концерты «Сплин», Егора Крида и звезд шансона: как закрывают «Славянский базар»

18 июля 2017 17:37
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Новости Беларуси. XXVI «Славянский базар в Витебске» признан самым коммерчески успешный за всю историю фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявили 18 июля в Дирекции форума. Там уже не только считают васильковую выручку, но и принимают заявки от артистов на 2018 год.

Тем временем, не смотря на официальное закрытие, культурный форум продолжается.

Вечером 18 июля сольное выступление кумира молодежи Егора Крида и уже традиционный концерт звезд шансона. А 19 июля, в качестве последнего фестивального аккорда, на сцене летнего амфитеатра группа «Сплин».

Концерты «Сплин», Егора Крида и звезд шансона: как закрывают «Славянский базар»-1

Самая яркая участница конкурса – Донателла из Мексики – 18 июля охотилась за белорусским колоритом. До отлета девушка не упустила возможности нагуляться по витебским улочкам и запаслась сувенирами для всей семьи.

Донателла, участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Мексика):
Я очень счастлива, что приехала в Витебск. Меня настолько тепло тут приняли. И вот я купила на память о Беларуси для папы, для мамы, для друзей матрешки! У меня всегда теперь в сердце будет Беларусь, потому что другого такого фестиваля не знаю в мире.

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Такого интригующего конкурса фестиваль еще не помнит. Одинаковое количество баллов у Беларуси и Украины, и лишь на балл отстала Сербия. Гран-при при отсутствии явного лидера по регламенту не присуждается. А вот чтобы определить обладателей первой и второй премии, жюри пришлось голосовать еще раз.

Влад Сытник, обладатель первой премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Украина):
Очень рад тому, что я познакомился с такими замечательными ребятами. Я имею ввиду сейчас конкурсантов и ребят, с которыми мы, так сказать, соревновались.

Концерты «Сплин», Егора Крида и звезд шансона: как закрывают «Славянский базар»-4

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Между тем, время подсчитывать васильковую выручку. После деноминации уникальная фестивальная валюта тоже обновилась. Так что несмотря на внушительный оборот, в дирекцию в 2017 году вернется  меньше васильков. Коллекционеры охотились за новыми базарными деньгами.

Татьяна Дроздова, администратор службы питания:
Кто впервые приезжает – да, для них это на самом деле диковинка, такая фестивальная особенность. Поэтому радуются.

Мы выполнили свой план и перевыполнили где-то на 106-107%: «Славянский базар-2017» стал самым коммерчески успешным в истории

Как по нотам на бизнес-форуме в фестивальном Витебске подписали несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами. Делегация из Оренбурга, прилетев за 2000 километров, знакомилась не только с промышленным потенциалом, но и городом мастеров.

Концерты «Сплин», Егора Крида и звезд шансона: как закрывают «Славянский базар»-7

Валерий Новоженин, заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (Россия):
Нам очень повезло, что мы в рамках визита приехали сюда и попали на такой праздник, праздник культуры.

Очень замечательно, и мы этому очень рады.

Вячеслав Логуновский, директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей (Россия):
Я уж не буду говорить о составе участников. Конечно, он очень представительный. Самые благоприятные впечатления. Спасибо витебцам, спасибо белорусам.

Яна Шипко, СТВ:
На сцене Летнего амфитеатра зажег кумир девчонок Егор Крид. Концертную эстафету чуть позже примут звезды шансона. А завтра последним аккордом здесь выступит группа «Сплин».

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