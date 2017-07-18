Концерты «Сплин», Егора Крида и звезд шансона: как закрывают «Славянский базар»

Новости Беларуси. XXVI «Славянский базар в Витебске» признан самым коммерчески успешный за всю историю фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили 18 июля в Дирекции форума. Там уже не только считают васильковую выручку, но и принимают заявки от артистов на 2018 год. Тем временем, не смотря на официальное закрытие, культурный форум продолжается. Вечером 18 июля сольное выступление кумира молодежи Егора Крида и уже традиционный концерт звезд шансона. А 19 июля, в качестве последнего фестивального аккорда, на сцене летнего амфитеатра группа «Сплин».

Самая яркая участница конкурса – Донателла из Мексики – 18 июля охотилась за белорусским колоритом. До отлета девушка не упустила возможности нагуляться по витебским улочкам и запаслась сувенирами для всей семьи. Донателла, участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Мексика):

Я очень счастлива, что приехала в Витебск. Меня настолько тепло тут приняли. И вот я купила на память о Беларуси для папы, для мамы, для друзей матрешки! У меня всегда теперь в сердце будет Беларусь, потому что другого такого фестиваля не знаю в мире. «Я вас люблю. Обожаю»: председатель жюри конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» – белорусу Егору Шаранкову Такого интригующего конкурса фестиваль еще не помнит. Одинаковое количество баллов у Беларуси и Украины, и лишь на балл отстала Сербия. Гран-при при отсутствии явного лидера по регламенту не присуждается. А вот чтобы определить обладателей первой и второй премии, жюри пришлось голосовать еще раз. Влад Сытник, обладатель первой премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» (Украина):

Очень рад тому, что я познакомился с такими замечательными ребятами. Я имею ввиду сейчас конкурсантов и ребят, с которыми мы, так сказать, соревновались.

Сосо Павлиашвили о «Славянском базаре»: Это объединение всех наших республик, объединение наших сердец, наших традиций Между тем, время подсчитывать васильковую выручку. После деноминации уникальная фестивальная валюта тоже обновилась. Так что несмотря на внушительный оборот, в дирекцию в 2017 году вернется меньше васильков. Коллекционеры охотились за новыми базарными деньгами. Татьяна Дроздова, администратор службы питания:

Кто впервые приезжает – да, для них это на самом деле диковинка, такая фестивальная особенность. Поэтому радуются. Мы выполнили свой план и перевыполнили где-то на 106-107%: «Славянский базар-2017» стал самым коммерчески успешным в истории Как по нотам на бизнес-форуме в фестивальном Витебске подписали несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами. Делегация из Оренбурга, прилетев за 2000 километров, знакомилась не только с промышленным потенциалом, но и городом мастеров.