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Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске

16 июня 2018 12:56
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Новости Беларуси. В Минске продолжается череда фестивалей национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые у городской ратуши – день Великобритании.

16 июня на мероприятии работают 10 интерактивных зон, в том числе «Еда», «Музыка», «Культура», «Мода», «Спорт», «Бизнес» и «Образование». Каждый может здесь проверить себя на знание английского и сдать пробную версию международного лингвистического экзамена.

Наш корреспондент Яна Шипко рассказала о подробностях фестиваля.

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-1

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-3

Яна Шипко, СТВ:
Этот праздник задуман для того, чтобы сблизить страны и культуры. Здесь поистине колоритная атмосфера. Волынщики в традиционных юбках возвестили о начале праздника.

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-6

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-8

Фиона Гибб, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:
Наш фестиваль мне понравился сегодня.

Яна Шипко:
Не выезжая из Минска – в Верхнем городе – за один день можно побывать и в деловом «Лондон-сити», и в богемном Сохо, и в различных районах Лондона. Познакомиться на интерактивных площадках с музыкой, культурой, кухней Соединенного Королевства, попробовать традиционный английский чай с молоком и даже блюда валийской кухни.

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-11

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-13

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-15

Джон Натт:
Это очень хороший праздник. Здесь можно сравнить белорусскую и английскую культуры. Благодаря этому, мы лучше подружимся.

Посетители мероприятия:

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-18


Там Биг-Бен. А еще там живет королева.

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-20

Мы очень большие любители английской культуры. Поэтому всё, конечно, не случайно: и повадок, и собака, и даже мини. Правда, флага у нас еще нет. Но всё остальное есть. Очень приятно, что такой праздник сегодня проходит.

Удивительно, что так всё организовано. Не ожидали!

Яна Шипко:
На сцене ратуши звучат, в основном, народные мотивы – волынки, флейты. А вот вечером поклонников английской музыки ждет новая классика. Музыканты из Лондона исполнят всемирно известные хиты. Состоится также модный показ: коллекции привезли британские модельеры.

Подробнее о том, как проходит день Великобритании в Минске, смотрите в видеоматериале.

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-23

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-25

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-27

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-29

Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске-31

# Фестиваль # Культура # Яна Шипко # Фиона Гибб # Фотофакт

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