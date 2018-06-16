Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске

16 июня на мероприятии работают 10 интерактивных зон, в том числе «Еда», «Музыка», «Культура», «Мода», «Спорт», «Бизнес» и «Образование». Каждый может здесь проверить себя на знание английского и сдать пробную версию международного лингвистического экзамена.

Новости Беларуси. В Минске продолжается череда фестивалей национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые у городской ратуши – день Великобритании.

Яна Шипко, СТВ: Этот праздник задуман для того, чтобы сблизить страны и культуры. Здесь поистине колоритная атмосфера. Волынщики в традиционных юбках возвестили о начале праздника.

Яна Шипко: Не выезжая из Минска – в Верхнем городе – за один день можно побывать и в деловом «Лондон-сити», и в богемном Сохо, и в различных районах Лондона. Познакомиться на интерактивных площадках с музыкой, культурой, кухней Соединенного Королевства, попробовать традиционный английский чай с молоком и даже блюда валийской кухни.

Фиона Гибб, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь: Наш фестиваль мне понравился сегодня.

Джон Натт: Это очень хороший праздник. Здесь можно сравнить белорусскую и английскую культуры. Благодаря этому, мы лучше подружимся.

Там Биг-Бен. А еще там живет королева.

Мы очень большие любители английской культуры. Поэтому всё, конечно, не случайно: и повадок, и собака, и даже мини. Правда, флага у нас еще нет. Но всё остальное есть. Очень приятно, что такой праздник сегодня проходит.

Удивительно, что так всё организовано. Не ожидали!

Яна Шипко:

На сцене ратуши звучат, в основном, народные мотивы – волынки, флейты. А вот вечером поклонников английской музыки ждет новая классика. Музыканты из Лондона исполнят всемирно известные хиты. Состоится также модный показ: коллекции привезли британские модельеры.

Подробнее о том, как проходит день Великобритании в Минске, смотрите в видеоматериале.