На заправках Минска можно увидеть картины современных белорусских художников

Новости Беларуси. Современное искусство в самых неожиданных местах столицы: белорусские художники представили картины в рамках проекта «Арт-заправка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего около 50 картин в жанре Insita, так называемого народного реализма. Авторы – художники-любители со всех уголков Беларуси. Они пишут о быте, неудачах и мечтах простого человека. Посетить выставку можно в шести автозаправочных станциях. Вход свободный.