Прямой эфир

На заправках Минска можно увидеть картины современных белорусских художников

14 июня 2018 21:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Современное искусство в самых неожиданных местах столицы: белорусские художники представили картины в рамках проекта «Арт-заправка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На заправках Минска можно увидеть картины современных белорусских художников-1

Всего около 50 картин в жанре Insita, так называемого народного реализма. Авторы – художники-любители со всех уголков Беларуси. Они пишут о быте, неудачах и мечтах простого человека. Посетить выставку можно в шести автозаправочных станциях. Вход свободный.

На заправках Минска можно увидеть картины современных белорусских художников-4

Сергей Криштапович, организатор проекта «Арт-заправка»:
Выбрали те работы, которые будут привлекать, создавать очень мажорное настроение у посетителей. Это будет запоминаться. Ну и цель будет достигнута: нужно включать население всей Республики Беларуси в процесс выставочной деятельности.

# Выставки в Минске # Культура # Сергей Криштапович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я очень боялась, когда была на сцене»: лучшие моменты полуфинала «Живой классики»
14 июня 2018 20:07

«Я очень боялась, когда была на сцене»: лучшие моменты полуфинала «Живой классики»

Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»
14 июня 2018 19:22

Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»

«Чымся песцячыся»: как Наталья Гайда учила белорусский язык
14 июня 2018 19:18

«Чымся песцячыся»: как Наталья Гайда учила белорусский язык