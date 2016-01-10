Единственный в мире Кодекс о культуре появится в Беларуси в 2016 году

Новости Беларуси. 2016-й в Беларуси объявлен Годом культуры. В широком смысле это то, без чего не может достойно развиваться ни одно общество. Это фактически совокупность всех достижений человека. Это творчество, это интеллект, это знания. То есть 2016-й должен в каком-то смысле стать годом прорыва вперед. И каждый белорус, независимо от сферы деятельности, это совсем необязательно музыка или кино, может внести свой вклад, сделать что-то особенное для развития страны, для популяризации и белорусского искусства, и белорусского образа жизни. Корреспондент программы «Неделя» о том, что культура начинается с каждого из нас.

Период Ренессанса. Именно так уже называют 2016-й в светских кругах. Он обещает быть интересным и насыщенным, богатым на юбилеи и знаковые даты. 125 лет со дня рождения Богдановича, 75 лет со дня рождения Мулявина, четверть века фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске».

Это год начала реализации программы «Культура», рассчитанной до 2020 года, и время подведения итогов плана предыдущей пятилетки. О его результатах сегодня можно говорить громко и даже с пафосом. Успешная реализация госпрограммы «Замки Беларуси», обновленные Купаловский, ТЮЗ и Молодежный театр, десятки постановок, получивших мировое признание, и уникальные выставки.

Популяризировать искусство будут и в наступившем году. Актер Купаловского Игорь Денисов анонсирует одну из премьер 2016-го. На подмостках театра оживут «Две души» Максима Горецкого. Впрочем, это далеко не все, что будет представлено. Удивят даже самого искушенного зрителя. Но чтобы сохранить интригу, подробности других театральных премьер пока останутся за занавесом.

Игорь Денисов, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

В чем прелесть театра? В том, что существует момент живого общения, теплого дыхания.

У Нины Шарубиной, солистки Большого, на этот год тоже грандиозные планы. Ее лирико-драматическим сопрано восхищаются во всем мире. В 2016 белорусская прима не перестанет покорять ценителей искусства.

Нина Шарубина, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Именно работники культуры во всех ее областях — это именно те люди, которые являются духовными кормильцами нации. Это очень-очень важно.

Когда в Черикове начинали строительство этого здания, никто и не предполагал, что открытие будет символичным. Торжественно распахнул свои двери современный центр культуры. Пожалуй, к одноименному году сложно придумать подарок более уместный.

Наталья Халюзева, директор Чериковского районного центра культуры:

У нас новый зал на 300 мест, есть замечательный танцевальный зал. Здесь размещена библиотека. Здесь будут работать кружки по интересам для детей и взрослых.

Свой счастливый случай на сцене Чериковского дома культуры в этом году непременно исполнит дуэт Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. На 2016 у творческого и семейного союза запланировано большое гастрольное турне. К тому же год у артистов юбилейный. Это будет своеобразный творческий отчет за 30 лет.

В том числе и благодаря тому, что артисты никогда не чурались глубинки, люди там духовно обогащаются и культурно воспитываются.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Артист обязан отдавать частичку себя и своего творчества всем людям – тем, кто живет и в городе, и в селе, и вообще в каких-то отдаленных местах. Наоборот, приезжает в какое-то отдаленное место, а там тебя ждут с необыкновенной радостью.

В Год культуры особое значение приобретает республиканский проект «Культурная столица». В этом году эстафета была передана Молодечно. С боем курантов со статусом простился легендарный Брест. К слову, весь год жизнью города жил и телеканал СТВ. Екатерина Забенько и ее программа «Культурная столица» листала и писала историю города над Бугом, знакомила телезрителей с достопримечательностями – популярными и не очень.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Я хочу поблагодарить телеканал СТВ за активную работу по пропаганде нашего замечательного города, культурной столицы. Поверьте, я смотрел каждый выпуск вашей передачи – они сделаны достойно, очень смотрибельно. Они имеют хорошие рейтинги. Удачи и процветания вашей телекомпании в новом году!

Валентина Железная, СТВ:

Громкие премьеры и шедевры живописи, музыкальные хиты и книги-бестселлеры. Деятели искусства обязательно порадуют на своими талантами. Но, вероятно, и все мы должны обратить внимание на себя. Если даже в быту каждый из нас станет хоть немного культурнее, 2016-й пройдет не зря.

В этом году мы будем говорить о культуре не только, как об искусстве, а в широком понимании смысла этого слова. Культура быта и производства, семьи и человеческих отношений. Во всех сферах нашей жизни она выйдет на первые позиции.

К тому же, в 2016 в Беларуси будет принят первый и единственный в мире Кодекс о культуре. Документ объединяет 4 президентских указа, постановления правительства и Минкульта. Наряду с основной целью – защитой национального наследия, Кодекс будет способствовать воспитанию в белорусах культурных людей.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Можно говорить и употреблять слово культура как некий индикатор достаточно высокого достижения в любой области человеческой деятельности. Будь это сфера общения, производства, человеческих отношений.

Бережное отношение к природе и высокая культура земледелия. Ни один квадратный метр земли не должен остаться без должного ухода. Председатель Мазоловского сельисполкома не забывает: земля не только кормит, но и сама есть и пить просит. Поэтому за порядком следят на каждой сотке. За последние полтора года местному сельхозпредприятию исполком передал 80 окультуренных гектаров. Теперь на бывших неудобицах и брошенных землях плодородная почва.

Леонид Дубина, председатель Мазоловского сельского исполнительного комитета:

Здесь был массив – огороды населения, 10 гектаров земли, заросшей бурьяном. Провели определенную работу, порядок навели.

Галина Карелина, жительница поселка Лужесно:

«Синдром отличницы» с детства. Если делаю, то чтобы все аккуратненько, хорошенечко было.

Двор Галины Демьяновны знают во всей округе – местная достопримечательность. Пенсионерка уверена: у цивилизованных людей порядок должен быть во всем. А Год культуры – повод каждому взять с нее пример. Женщина сама хозяйничает на 30 сотках огорода, косит, убирает траву. Летом здесь и вовсе цветочный рай. И даже сейчас, пусть и не сезон, а растения, словно в знак благодарности хозяйке за уход, не перестают радовать глаз.