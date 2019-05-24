«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»

Новости Беларуси. Читаем классику вместе. Около 100 учащихся Минской области собрал областной конкурс чтецов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Читаем классику вместе. Около 100 учащихся Минской области собрал областной конкурс чтецов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выбор произведений в участников был широк – от белорусской классики до современных работ. Для полного проникновения в атмосферу произведения юные таланты использовали тематические костюмы, а некоторые читали стихи под музыкальное сопровождение. Жюри в первую очередь оценивало подачу и искренность детей.
Светлана Ситникова, ректор ГУО «Минский областной институт развития образования»:
Количество участников возросло почти в два раза. Ребята очень заинтересованы. Им нравится, такима образом они могут выразить свое отношение к любимому произведению.
Светлана Быкова, председатель жури:
Уровень очень чувствуется. Смотришь на некоторых и понимаешь, что это будущий артист.
Яна Шавель, ученица ГУО «Узденская районная гимназия»:
Я прадстаўляю верш Анатоля Вярцінскага. Ён кранае да глыбіні души, бо ён прысвечаны самаму роднаму чалавеку – маці.
Дети соревновались в четырех возрастных категориях – от младших школьников до старшеклассников. Четверо лучших из каждой категории представят область в полуфинале национального конкурса, который пройдет в июне в Минске.