«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»

Новости Беларуси. Читаем классику вместе. Около 100 учащихся Минской области собрал областной конкурс чтецов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выбор произведений в участников был широк – от белорусской классики до современных работ. Для полного проникновения в атмосферу произведения юные таланты использовали тематические костюмы, а некоторые читали стихи под музыкальное сопровождение. Жюри в первую очередь оценивало подачу и искренность детей.

Светлана Ситникова, ректор ГУО «Минский областной институт развития образования»:

Количество участников возросло почти в два раза. Ребята очень заинтересованы. Им нравится, такима образом они могут выразить свое отношение к любимому произведению.

Светлана Быкова, председатель жури:

Уровень очень чувствуется. Смотришь на некоторых и понимаешь, что это будущий артист.

Яна Шавель, ученица ГУО «Узденская районная гимназия»:

Я прадстаўляю верш Анатоля Вярцінскага. Ён кранае да глыбіні души, бо ён прысвечаны самаму роднаму чалавеку – маці.