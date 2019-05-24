Прямой эфир

«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»

24 мая 2019 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Читаем классику вместе. Около 100 учащихся Минской области собрал областной конкурс чтецов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»-1

Выбор произведений в участников был широк – от белорусской классики до современных работ. Для полного проникновения в атмосферу произведения юные таланты использовали тематические костюмы, а некоторые читали стихи под музыкальное сопровождение. Жюри в первую очередь оценивало подачу и искренность детей.

«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»-4

«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»-6

Светлана Ситникова, ректор ГУО «Минский областной институт развития образования»:
Количество участников возросло почти в два раза. Ребята очень заинтересованы. Им нравится, такима образом они могут выразить свое отношение к любимому произведению.

«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»-9

Светлана Быкова, председатель жури:
Уровень очень чувствуется. Смотришь на некоторых и понимаешь, что это будущий артист.

«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»-12

Яна Шавель, ученица ГУО «Узденская районная гимназия»:
Я прадстаўляю верш Анатоля Вярцінскага. Ён кранае да глыбіні души, бо ён прысвечаны самаму роднаму чалавеку маці.

«Ребята очень заинтересованы»: около 100 школьников Минской области поучаствовали в областном этапе «Живой классики»-15

Дети соревновались в четырех возрастных категориях – от младших школьников до старшеклассников. Четверо лучших из каждой категории представят область в полуфинале национального конкурса, который пройдет в июне в Минске.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Светлана Ситникова # Светлана Быкова # Яна Шавель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочешь хип-хопом заниматься, приходи. Пол тебе поможет!» Чему и как учат в детской хореографической школе в Минске
24 мая 2019 08:11

«Хочешь хип-хопом заниматься, приходи. Пол тебе поможет!» Чему и как учат в детской хореографической школе в Минске

Режиссёр Никифоров: «Сейчас много банальщины. Если «Снайпер» – удачный фильм, значит, потом идут клоны «Снайперов»
23 мая 2019 10:04

Режиссёр Никифоров: «Сейчас много банальщины. Если «Снайпер» – удачный фильм, значит, потом идут клоны «Снайперов»

«Одну ниточку не так заложишь, уже пойдёт не то». Как под Гродно делают уникальные ковры
23 мая 2019 07:14

«Одну ниточку не так заложишь, уже пойдёт не то». Как под Гродно делают уникальные ковры