Словами детей. В июне в эфире СТВ выйдет серия роликов «Письма освободителю»

Новости Беларуси. Серия роликов «Письма освободителю» – скоро в эфире СТВ. Патриотическая акция, участие в которой приняли 5000 человек, набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении месяца ребята со всей Беларуси писали письма своим прадедушкам, прошедшим войну. А также всем, благодаря кому над нашей страной – мирное небо. 24 мая лучшие из писем озвучили. Этот материал войдет в видео, приуроченные к 75-летию освобождения. Корреспондент Дмитрий Боярович о марафоне памяти.

Минчанке Варе – лишь 15 лет. Но школьница как никто осознает подвиг, который совершил ее прадед. Девушка своего предка не видела. Но рассказы о нем от мамы и бабушки не забыть.

Варвара Буховец, ученица СШ № 118 Минска:

У нас осталось очень мало ветеранов, которые живы, но это не значит, что их нужно забывать. Мы должны помнить и чтить их память.

Свое письмо освободителю написали пять тысяч школьников со всей Беларуси. Из них отобрали самые трогательные. Сегодня их звонкими голосами читали дети. В студии СТВ.

Чтецы – дети одаренные. Будущие артисты, музыканты, журналисты. Не все из них писали письмо в рамках проекта. Но у многих уже вполне сформировавшийся взгляд на войну.

Валерий Русецкий, ученик СШ № 27 Минска:

Мой прадедушка воевал под Ленинградом. Мы все помним его. На День Победы выходим с фотографией. Трудно об этом говорить, потому что цепляет за душу.

Татьяна Некрашевич, продюссер дирекции информационного вещания СТВ:

Дети на генетическом уровне все чувствуют. Это видно по детям, которые пришли на озвучку. Старшая девочка – Алена – взяла в руки одно письмо и говорит: «Посмотрите, посмотрите, у меня мурашки бегают. Это же такие строки, такие слова».

Интересно, что письма написаны от руки. Это обязательное условие проекта. Как и солдатский треугольник, в который сложены послания. Но главное, говорят организаторы акции, показать каждой строчкой – Беларусь помнит.

Роман Мамченко, главный специалист отдела ЦК ОО «БРСМ»:

Этим проектом мы сохраняем историю. Мы, молодежь, не должны позволить повториться таким трагическим дням, как это было 75 лет назад.