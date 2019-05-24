«Хочешь хип-хопом заниматься, приходи. Пол тебе поможет!» Чему и как учат в детской хореографической школе в Минске

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор и основательница Детской хореографической школы искусств №1 г. Минска – Ирина Дорохина. «Есть быстрые пути к счастью. И танец – один из таких путей», – так говорила об этом виде искусства писательница Вики Баум. И была права на все 100%. Есть люди, которые знают о танце значительно больше остальных. И такие люди есть в Беларуси.

Ирина Александровна, поздравляем Вас с недавно прошедшим юбилеем. Желаем творческого и человеческого долголетия. Вот так же сияйте, светите и несите радость людям. Особенно – детям, которых Вы учите танцевать. Как отметили юбилей? Ирина Дорохина, директор и основательница Детской хореографической школы искусств №1 г. Минска:

Собрали всю республику, собрали своих коллег. И накрыли стол? Ирина Дорохина:

Нет, мы накрыли хореографией. Почти 4 часа длился концерт в музыкальном театре, потому что мы дали возможность выступить всем выпускникам, кто пришёл и предложил свои полотна хореографические. Это здорово, что сегодня дополнительное образование. Я уже 38 лет работаю в конкретной хореографической школе из 40. Я – первый выпуск Республики Беларусь кафедры хореографии. Я достойно стараюсь нести то образование, которое мне дала страна. И я очень за то, чтобы дети столицы знали, что сейчас огромное количество кружков, огромное количество интересного, но это не мешает ещё дополнительно, как те дети любят ходить на дополнительный английский язык, на французский… А почему бы не прийти в хореографическую школу №1 г. Минска и не получить государственное дополнительное образование? Вот мы собрали «Родный кут» – у нас было почти 5 автобусов из хореографической школы Могилёва, Бреста, из Солигорска собирались приехать детки, но приехали только их представители, у нас была бобруйская школа, из Латвии приезжали дети. Как я говорю, млын жыцця, млын жыцця. Что посеешь, то пожнёшь. И если ты живёшь в своей родной стране. И в белорусском фольклоре конкретно я посеяла зерно – родилась Танечка. Посеяла зерно – родилась школа Меженного. Или родилась ещё школа какая-то – школа Логиновой, школа «Антре», где сейчас Наташа преподает. А 8 учеников вернулись в мою школу – специалисты, которые прошли через нашу школу.

Я – выпуск кафедры хореографии, и цель моей творческой деятельности, чтобы все прошли через университет. И необязательно, закончив мою школу, получить высшее образование по хореографии. И «Родны кут» подтвердил, что можно работать духовно через «Свет Евфросинии», и через 10 лет после Дворца Республики собрались пары, которые когда-то через этот «Свет Евфросинии» соединили себя. И сегодня это достойные люди, многодетные семьи. Это люди, которые хореографы, люди, которые ещё 10 лет назад поняли, что это их путь. И сегодня они достойно его несут как преподаватели. Вероника Быкова – завуч сегодняшней школы, Антон Дорохин – мой сын и коллега, который продолжает, Станислав Дорохин, с кем мы 28 лет стремились, чтобы школа государственная получила великолепную базу. Дети Минска – у нас такая база! Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств №1: Наши дети – лицо Республики! У нас, если ты хочешь хип-хопом заниматься и изучить 100 элементов современной хореографии, приходи! Пол тебе поможет. Потому что должна быть особая палитра твоих возможностей. Если хочешь народно-сценическим заниматься, то «бярозавая падлога», как говорят. Если ты хочешь классику на пальчиках, да, мы стараемся. У нас дети первые шаги на пальчиках – мы делаем. У нас Кузьмина Галина, Лысенкова Валентина Викторовна, которая ещё меня когда-то воспитала, – они все нам помогают. Катя Фадеева сегодня в Музыкальном театре, 14 лет работы, у нас столько балетов поставила. Музыкальный театр сияет, потому что Екатерина прикоснулась и к нашему творчеству с детьми, и образование.

Мы даже освящали школу. Освятил сам Высокопреосвященство Митрополит Павел. И мы так благодарны за то, что сегодня мы ждём второй корпус, чтобы у нас появилась своя сцена. Зерно Беларуси, национальной культуры – ткём, ткём, ткём – получаем личность. «Радуга талантов» – так называются все мои проекты, когда вручаем дипломы. Как молодым, начинающим танцорам поступить в детскую школу хореографии №1 г. Минска? Ирина Дорохина:

Вот потому и был «Мой родны кут», что мы прошли много встреч в общеобразовательных школах. И теперь они могут прийти на концерт. Кто пришёл, тот уже узнал. А теперь весь май и июнь с 27-го числа мы ждём всех на ул. Малая, 35 в своей школе. Не все её могут найти, потому что наша школа в скромненьком районе. Улицы Московская, Железнодорожная – трудно найти. Но она такая сегодня красивая, что выделяется из всех-всех помещений. Проводим туры – мы смотрим детей. Мы смотрим, чтобы они имели отдачу лица, души. Ведь танец – это то, что у тебя внутри, и как ты хочешь себя выразить. У нас есть дети из Хатежино, из Боровлян, Фаниполя, из Серебрянки. Мы знаем, что можно параллельно и музыкальное образование получить в вашей школе? Ирина Дорохина:

Да. У нас есть, если вы хореографией занимаетесь по стандарту – обязательные предметы – народно-сценический, классический, современные все направления, пожалуйста! У нас есть инструмент музыкальный, голос можешь проверить. Но, знаете, не это самое важное, что можно всё. Важно, что всё в одном месте у нас. И англичане приходят педагоги. И хочешь ты немецким языком – приходит педагог по немецкому языку к тебе.

Родители столицы, улица Малая вас ждёт! У меня много врачей, и неправда, что я приглашаю только танцевать. Хороший врач – это чувственный человек, хороший архитектор – это человек красоты и подачи, вы, ведущие – вы люди, которые тоже явно сталкивались с музыкой, с хореографией. Мы все – люди, которые «тук-тилик», как я говорю: забьёшь правильность в личность ребёнка, получишь – национальная культура живёт. И на фолке можно создать и сегодняшнюю палитру радуги талантов и современной хореографии. Но не забывать классику, как русский язык. А коллектив «Веселушка» живёт? Ирина Дорохина:

Да. У нас же часики натикали, что коллективу 38 лет. Когда-то я пришла, и мне сказали: «Вот тебе программы хореографического колледжа. Работай!» Я говорю: Подождите. Хореографический колледж – это балет. Это высший пилотаж. Мы даём дополнительное образование. Талантливая молодёжь страны – вот кого выращиваем мы!