Коллектив Национального художественного музея Беларуси удостоен премии Президента за духовное возрождение

Новости Беларуси. Искусство, о котором невозможно молчать. Именно так нередко можно сказать о выставках, которые представляет главный музей страны. И заслуга эта не только авторов нашумевших полотен, но, безусловно, и целого коллектива Национального художественного музея. Именно поэтому неудивительно, что успешная многолетняя деятельность работников отмечена премией Президента за духовное возрождение.

Аркадий Шпунт, реставратор высшей квалификации, заведующий научно-реставрационным отделом Национального художественного музея Республики Беларусь:

Человек, который понимает и приходит в музей, видит, что вещь была в реставрации, должен почувствовать, что отношение к ней было уважительное, что все это было с трепетом.

Его называют патриархом белорусской реставрации. Аркадий Шпунт без малого 40 лет возвращает ликам святую красоту. За время работы в Национальном художественном мастером были воссозданы десятки произведений живописи. Виртуоз кисти знает без преувеличения все техники реставрации. Секреты профессии он передает своим ученикам. Ведь опыт мастера бесценен. Иногда об иконах он может рассказать немного больше, чем знает даже история.

Аркадий Шпунт, реставратор высшей квалификации, заведующий научно-реставрационным отделом Национального художественного музея Республики Беларусь:

Следы времени, отпечаток остается на вещах. Эта вещь была в каком-то большом пожаре. Я вижу на ней следы работы большой температуры. То, что написано маслом, просто вскипело.

Сейчас в мастерской готовят работы для экспонирования в Ватикане, а затем – в Испании. Уже совсем скоро ценителям искусства представят заново открытые уникальные памятники, которые десятилетиями ждали своей очереди, скрываясь от глаз в фондах.

Каждый музейный предмет, словно человек, имеет свой паспорт, по которому можно отследить всю историю произведения. Например, пейзаж «Логойский сказ» мэтра белорусской живописи Цвирко Виталия Константиновича. В последний раз в музее он экспонировался в 2013 году, а перед этим много путешествовал. Побывал в Варшаве, Австрии и даже Италии.

Сегодня в запасниках Национального художественного более 30 тысяч предметов. Чтобы коллекции не теряли своих красок и первозданного вида, их хранят в специальных условиях.

За железными дверями в хранилищах музея функционирует автоматическая система климат-контроля. Температура – плюс 18, влажность – 50%. Для экспонатов это идеальные параметры.

Дмитрий Монич, главный хранитель Национального художественного музея Республики Беларусь:

Кожны асобны прадмет патрабуе канкрэтнай умовы. Так, напрыклад, жывапіс любіць святло. Напрыклад, прадметы графікі не любяць святло, таму сховішчы там зачынены і не маюць вокнаў.

Национальный художественный – сокровищница Беларуси. Он уже давно вышел за рамки обычного музея, а стал поистине флагманом отечественной культуры. Смелые решения и громкие проекты, уникальные выставки и популяризация национальных шедевров. Все это о нем.

За успешную многолетнюю деятельность, направленную на укрепление духовных ценностей в современном обществе, коллектив Национального художественного музея удостоен премии Президента за духовное возрождение.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Гэта не толькі вялікая пашана, вялікі для нас гонар, але і вялікая адказнасць у тым плане, што нам ужо нельга паніжаць планку. Толькі расці ўверх.

Впереди у музея большие планы: выставка в Ницце, открытие экспозиции работ Натана Воронова, Леона Бакста и, конечно, воплощение в жизнь проекта «Музейный квартал».

Через четыре года Национальный художественный станет мини-городом с инфраструктурой для отдыха. Это время войдет в историю как период Ренессанса музея. А после него будет уже новая эпоха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.