«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

В 16 лет переехать из Парижа в Минск.
Вот это пируэт!
Эвен Капитен решил так, и не пожалел.
В 16 лет переехать из Парижа в Минск.
Вот это пируэт!
Эвен Капитен решил так, и не пожалел.
Правда, тогда словарный запас русского языка умещался в одной строке.
Эвен Капитен, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Здравствуйте, извините, спасибо, пожалуйста. Всё!
Трудности перевода он сумел преодолеть ради классической балетной школы.
Но первое время помогал язык танца.
В Минске Эвен окончил Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж.
Сегодня он – солист Большого театра.
Вечером – спектакль, а пока – занятие с педагогом, заслуженной артисткой Беларуси Татьяной Шеметовец.
Задание на сегодня – репетиция танца Эспады из балета «Дон Кихот».
И новая актёрская задача.
Сделать так, чтобы зритель поверил: вот он, настоящий тореадор!
После репетиции – несколько часов свободного времени. Искусство искусством, а обед – по расписанию.
Эвен Капитен:
Белорусская кухня мне нравится. Драники, борщ. Такого во Франции не ел никогда. Это я всё в колледже ел, в столовой. Котлеты – тоже нормально. Хорошо всё, вкусно. Но, конечно, когда я в первый раз увидел котлеты, я подумал: что это такое? Незнакомая еда. Моя мама приехала в мае, когда я танцую спектакль сольно, я обычно ей говорю купить билеты и приезжать.
В Большом театре Беларуси Эвен танцует второй сезон.
Говорит, что хочется попробовать разные роли.
Впрочем, ему уже удаётся играть на контрастах. Он и морской разбойник Конрад в «Корсаре», и принц Зигфрид в «Лебедином озере». Между репетициями и спектаклями свободного времени почти не остаётся.
Иногда удаётся пройтись с друзьями по городу, зайти в кафе. Но чаще прогулка ограничивается дорогой от станции метро «Немига» до театра, который, действительно – весь мир.
Это любой артист балета вам подтвердит.