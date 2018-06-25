«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

В 16 лет переехать из Парижа в Минск. Вот это пируэт! Эвен Капитен решил так, и не пожалел.

Правда, тогда словарный запас русского языка умещался в одной строке.

Эвен Капитен, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Здравствуйте, извините, спасибо, пожалуйста. Всё! Трудности перевода он сумел преодолеть ради классической балетной школы. Но первое время помогал язык танца. В Минске Эвен окончил Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж.

Сегодня он – солист Большого театра. Вечером – спектакль, а пока – занятие с педагогом, заслуженной артисткой Беларуси Татьяной Шеметовец.

Задание на сегодня – репетиция танца Эспады из балета «Дон Кихот». И новая актёрская задача. Сделать так, чтобы зритель поверил: вот он, настоящий тореадор!

После репетиции – несколько часов свободного времени. Искусство искусством, а обед – по расписанию. Эвен Капитен:

Белорусская кухня мне нравится. Драники, борщ. Такого во Франции не ел никогда. Это я всё в колледже ел, в столовой. Котлеты – тоже нормально. Хорошо всё, вкусно. Но, конечно, когда я в первый раз увидел котлеты, я подумал: что это такое? Незнакомая еда. Моя мама приехала в мае, когда я танцую спектакль сольно, я обычно ей говорю купить билеты и приезжать. В Большом театре Беларуси Эвен танцует второй сезон.

Говорит, что хочется попробовать разные роли. Впрочем, ему уже удаётся играть на контрастах. Он и морской разбойник Конрад в «Корсаре», и принц Зигфрид в «Лебедином озере». Между репетициями и спектаклями свободного времени почти не остаётся.