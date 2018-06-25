Как Достоевский в литературе. Житель Нарочи пишет концептуальные картины

Новости Беларуси. Начать никогда не поздно. Житель курортного поселка Нарочь Юрий Щука всю жизнь интересовался искусством, но сам за кисть всерьез взялся только после сорока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Начать никогда не поздно. Житель курортного поселка Нарочь Юрий Щука всю жизнь интересовался искусством, но сам за кисть всерьез взялся только после сорока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как оказалось, талант у жителя Мядельского района есть. Сегодня портреты и психологические этюды мастера можно увидеть в библиотеке Нарочанского центра культуры и отдыха. Как рассказывает сам художник, в живописи он предпочитает концептуальный подход.
Юрий Щука, художник:
Сам адукацыі я не маю, ну вось прыйшлося самадасягаць усяго. Браў у бібліятэцы кніжкі, вывучаў літаратуру, глядзеў рэпрадукцыі розных мастакоў. Пачынаў з малога. А потым… вось у мяне ёсць такі дар: я люблю псіхалагічныя карціны. Як Дастаеўскі ў літаратуры, так і я ў жывапісе.