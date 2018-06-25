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Как Достоевский в литературе. Житель Нарочи пишет концептуальные картины

25 июня 2018 14:55
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Новости Беларуси. Начать никогда не поздно. Житель курортного поселка Нарочь Юрий Щука всю жизнь интересовался искусством, но сам за кисть всерьез взялся только после сорока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Как Достоевский в литературе. Житель Нарочи пишет концептуальные картины-1

Как оказалось, талант у жителя Мядельского района есть. Сегодня портреты и психологические этюды мастера можно увидеть в библиотеке Нарочанского центра культуры и отдыха. Как рассказывает сам художник, в живописи он предпочитает концептуальный подход.

Как Достоевский в литературе. Житель Нарочи пишет концептуальные картины-4

Юрий Щука, художник:
Сам адукацыі я не маю, ну вось прыйшлося самадасягаць усяго. Браў у бібліятэцы кніжкі, вывучаў літаратуру, глядзеў рэпрадукцыі розных мастакоў. Пачынаў з малога. А потым… вось у мяне ёсць такі дар: я люблю псіхалагічныя карціны. Як Дастаеўскі ў літаратуры, так і я ў жывапісе.

Как Достоевский в литературе. Житель Нарочи пишет концептуальные картины-7

# Картины # Культура # Юрий Щука # Фотофакт

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