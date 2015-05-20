Книгу «Победа одна на всех», выпущенную по заказу посольства Казахстана в Беларуси, презентовали в Минске

Новости Беларуси. «Победа одна на всех». 20 мая в Минске презентовали книгу, выпущенную по заказу посольства Казахстана в Беларуси. Издание посвящено жителям Казахстана, которые сражались на нашей земле во время Великой Отечественной войны.

В книге даются биографические справки и фотопортреты 83 Героев Советского Союза из Казахстана, удостоенных этого звания в боях на территории Беларуси.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Некоторые герои (Песепаев, допустим, который был в экипаже с Масловым, и захоронение которого нашли в Радошковичах), по прошествии большого времени определили, что это тот же самый подвиг Гастелло. Протаранили фашистские полчища. И, пусть с опозданием, но и Маслов, и Песепаев, наш казахстанец, получили Героя Советского Союза.

Мырзатай Берикбаев, ветеран Великой Отечественной войны:

Добровольцем пошел в армию, первое боевое крещение принял под Сталинградом, был тяжело ранен. По окончании войны совершили марш до Минска.

Только в Брестской крепости служило около трех тысяч воинов из Казахстана. Героически проявили они себя в боях за освобождение нашей земли в 1943-44 годах. Они также участвовали в таких важных сражениях, как прорыв из Новогрудского котла, битве за Могилев и многие другие города Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.