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«Звезда эпохи». Рассказываем о новом шоу на телеканале СТВ

04 декабря 2017 09:54
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Помните знаменитые слова легендарного Остапа Бендера: «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Что-то подобное произошло и в кулуарах телеканала СТВ, где решили «ударить» новым красочным шоу по зимнему холоду и скуке!

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» – музыкальный продюсер шоу «Звезда эпохи» – Андрей Калина.

«Звезда эпохи». Рассказываем о новом шоу на телеканале СТВ -1

Что это за шоу? Что это будет?

Андрей Калина, музыкальный продюсер шоу:
Это попытка вернуть нас в наше историческое прошлое, вернуть нас в XX век. От самого начала до практически его окончания. И через музыку, через знаменитые песни, через разговор о звёздах той эпохи, мы вспоминаем какие-то исторические факты, т.е. это такое музыкально-историческое шоу, шоу перевоплощения отчасти, но это не напоминает шоу-копирование. Это погружение в ту эпоху, в то время посредством музыки и исторических справок.

«Звезда эпохи». Рассказываем о новом шоу на телеканале СТВ -4

А почему остановились на таком названии?

Андрей Калина:
Очень много было вариантов, но в конце концов мы обращаемся в ту эпоху, мы вспоминаем звёзд той эпохи, мы вспоминаем самые популярные песни тех лет, и вот отсюда это выросло.

Артисты – это народ такой ненасытный всегда в плане творчества! Расскажите, как выбирали участников, отбоя не было от желающих?

Андрей Калина:
Да, и желающие были, и в то же время у кого-то может не получалось по графику. Но наше шоу в этот раз стало таким международным. К нам приехал исполнитель из Украины, который спел замечательную песню, написанную в XX веке, по-моему, в семидесятых годах Евгением Мартыновым и Андреем Дементьевым «Отчий дом». Мы погрузились в ту эпоху. А исполнитель этот стал лауреатом конкурса молодых исполнителей «Славянский базар-2017». Приехал по специальному приглашению канала и сходу без репетиций просто с оркестром шикарно вывел эту песню.

Андрей Калина:
Премьера в понедельник. И, как будет построено голосование, для меня будет пока загадка.

«Звезда эпохи». Рассказываем о новом шоу на телеканале СТВ -7

«Звезда эпохи». Рассказываем о новом шоу на телеканале СТВ -9

# Музыкальный проект «Звезда эпохи» # Культура # Андрей Калина # Звезды # Фотофакт

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