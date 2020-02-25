«Я – адов везунчик». Александр Цыпкин о «БеспринцЫпных чтениях», жене и бабушке-старейшей жительнице Беларуси

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – автор рассказов, продюсер – Александр Цыпкин. Про Вас говорят: сверхновое светило на литературном небосклоне. Как Вы себя ощущаете в роли сверхнового светила? Александр Цыпкин, автор рассказов, продюсер:

Я не сверхновое и не светило, я автор текстов для чтения со сцены – это да. У меня уже три книжки, они имеют определённый успех, ну, наверное, можно каким-то образом начать считать писателем. Со сценариями это пока всё, мне кажется, некий такой дилетантизм, хотя и писательство – то же самое. Потому что есть короткие метры, они популярные, есть участие в одном полном метре в сотрудничестве, и есть большие планы, что из этого получится, не знаю. «Никто не ожидал, что можно взять свои тексты из Facebook, не очень даже хорошо отредактированные, и с ними попасть на первые места продаж» Вас ещё называют одним из самых необычных литературных открытий последнего времени. В чём необычность? Александр Цыпкин:

Можно, наверное, с этим согласиться, потому что никто этого не ожидал, что можно просто так уйти с корпоративной работы, взять свои тексты из Facebook, не очень даже хорошо отредактированные, и с ними попасть на первые места продаж по всей стране. Плюс то же самое сделать с чтением рассказов со сцены, потому что никто не верил, что это возможно и что люди будут приходить в театр просто слушать людей с листом бумаги. И ладно, если они приходят слушать, как сегодня Константина Юрьевича Хабенского, и меня, тут можно понять. Он может хоть читать телефонную книгу и будет стоять толпа, просто потому что он великий актёр. Но то, что они будут приходить на писателя, не только же на меня приходят, на людей которые им не очень известны, это удивительно. Мы каким-то образом аналоговое искусство вернули.

В чём секрет, как Вы думаете? Александр Цыпкин:

Наверное, потому что у меня тексты очень хорошо подходят под новое клиповое мышление, тексты короткие. В текстах убрано практически всё не то, что даже лишнее, а необходимое для обычного литературного произведения, но не столь нужное для текста эпохи Интернета, когда у человека нет времени подробно узнавать, какой именно был цвет травы или листьев в момент события. Нужно событие само по себе и всё, что можно было растянуть на повесть или даже на роман, я ужимаю в один рассказ. Ты не должен погрузиться на несколько часов в один и тот же мир, это маленькие короткие фотографии реальности. Но смысл остаётся, авторская идея, которую Вы хотите донести, я думаю, все её понимают. Александр Цыпкин:

Я иногда узнаю о своих авторских идеях от зрителей. Я этого, конечно, в тексте не закладывал. А они их увидели, значит, рассказ получился хорошим. Сколько правды в Ваших рассказах? Александр Цыпкин:

Конечно, вымысел, во многом. Первая книжка 30-40 процентов – это правда, а все остальные, конечно – это вымысел. «С тех пор как у людей появились аккаунты в социальных сетях, они не имеют права не создавать свои бренды» Вы – успешный пиарщик. Бренд Александр Цыпкин – это тоже своего рода какой-то PR-проект? Александр Цыпкин:

С тех пор как у людей появились аккаунты в социальных сетях, они не имеют права не создавать свои бренды, потому что они проиграют тем, кто этот бренд создал. Соответственно, конечно, бренд Александр Цыпкин существует и я всегда в него вкладывал, где бы я не находился, я вкладывал время и деньги в собственные имя и фамилию. Как много времени Вы проводите в социальных сетях? Как это помогает Вашей раскрутке? Александр Цыпкин:

Провожу иногда и 8, и 9 часов. Я себя убеждаю в том, что социальные сети мне нужны для распространения информации о себе и для создания бренда. Это всё, конечно, замечательно, но на это нужно 30% того времени, которое я нахожусь. Остальное – это спам, которым я занимаюсь вместо того, чтобы писать хорошие, правильные и нужные всем рассказы, сценарии и т.д. Один из самых успешных Ваших проектов – это «БеспринцЫпные чтения», где на сцене автор и известные актёры, которые читают современную прозу. Это такой способ популяризации литературы через театральную сцену?

Александр Цыпкин:

Это способ создания интересного развлекательного продукта. То, что он параллельно популяризирует литературу – замечательно. Я очень рад. Но, в целом, мы просто создаём развлечение. Да, нам показалось, что почему бы этого не сделать, но если на меня приходят, наверное, и другие авторы есть. С самого начала нашего проекта были ещё два писателя, сейчас их уже, наверное, 20. И их зрители принимают с большим удовольствием. О «БеспринцЫпных чтениях»: «Все сразу согласились. Всё, что могло сойтись хорошо – всё получилось хорошо» Это же живая структура. А новых авторов вы набираете или у вас уже достаточно? Александр Цыпкин:

Нет, мы всё время набираем новых. Мы постоянно их по всей стране приглашаем к участию и есть такой проект, как «Открытые беспринцЫпные чтения» – фестиваль. Мы ездим по городам России, заранее объявляем, что мы едем, присылайте нам тексты. И потом кто-то из известных уже столичных актёров читает текст относительно неизвестного для нас, москвичей, автора. То же самое мы делаем с актёрами, мы набираем всё время в регионах актёров, которые читают какие-то известные тексты. А сложно ли было договориться с известными актёрами, чтобы они участвовали? Александр Цыпкин:

Несложно. Они сразу согласились, поддержали Вашу идею? Александр Цыпкин:

Все сразу поддержали. В этом плане я – адов везунчик. Все сразу согласились. Мне, вообще, просто… Всё, что могло сойтись хорошо – всё получилось хорошо. А самая большая Ваша удача в жизни какая? Александр Цыпкин:

Конечно, моя жена. Она приходит на Ваши чтения? Александр Цыпкин:

Если приходит, только с критикой. «Если бы я слушал критиков, я бы ничего не добился. Надо идти вперёд напролом, наглость – второе счастье» Критикует Вас? Александр Цыпкин:

Постоянно. Естественно, если, на самом деле, мне нужно получить трезвую оценку своего творчества, то, конечно, я зову жену.