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Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем

25 февраля 2020 11:19
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Новости Беларуси. Более полувека на сцене и десятки характерных ролей. Народная артистка Беларуси Ольга Клебанович отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем-1

Большую часть своей жизни Ольга Михайловна посвятила театру имени Горького. Ее многократно признавали лучшей актрисой года, она становилась победительницей республиканских и международных фестивалей.

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем-4

У артистки также внушительная фильмография: на ее счету свыше 30 картин. С днем рождения Ольгу Клебанович поздравил Президент. 

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем-7

Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем-9

# Театр # Культура # Ольга Клебанович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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