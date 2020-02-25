Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ольгу Клебанович с юбилеем

Новости Беларуси. Более полувека на сцене и десятки характерных ролей. Народная артистка Беларуси Ольга Клебанович отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большую часть своей жизни Ольга Михайловна посвятила театру имени Горького. Ее многократно признавали лучшей актрисой года, она становилась победительницей республиканских и международных фестивалей.