Белорусскому Театру юного зрителя исполняется 55 лет

На счету у творческого коллектива — множество гастрольных туров и фестивальных наград, широкая репертуарная палитра как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых.

Его актеры живут в сказках. Но всегда — со счастливым концом. Будь то «Три поросенка», «Дюймовочка» или «Маугли». Вот уже пятьдесят пять сезонов этот театр любовь к искусству воспитывает в самых юных зрителях — от трех лет.

Юрий Кулик, директор Белорусского Республиканского театра юного зрителя:

Ёсць казкі розныя — яна можа быць вясёлай, можа быць фантастычнай, з песнямі, і з танцамі. Але калі ёсць тое, про што можна задумацца — тады гэта цікава.

Ее фамилию знает каждый ребенок, хотя бы раз побывавший в ТЮЗе. Вера Ильинична Кавалерова который десяток лет на сцене перевоплощается и в кукол, и в фей, и в маленьких мальчиков. В «копилке» единственной в республике актрисы-травести немало спектаклей и «не по сценарию». Когда-то ее — Миколку-Паровоза — прямо во время спектакля дети решили спрятать от немцев в зрительном зале.

Вера Кавалерова, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я была в шоке. Спектакль нужно продолжать, но отказать им я не могла. Я все-таки спряталась — они раздвинулись, освободили мне место — посидела с ними и пошла дальше, много таких историй

Не менее трех премьер в сезон. А на самом деле — каждый день. Такой импровизации, как в ТЮЗе, не случается, пожалуй, больше ни в одном нашем театре. Ведь здесь не зрители «подстраиваются» под спектакль, а спектакль под зрителей.

Александр Полозков, артист Белорусского Республиканского театра юного зрителя:

Приходится чуть-чуть в спектакле менять какой-то внутренний свой заряд. То быстрее, то веселее, звонче. Ведь без зрительного зала — это не спектакль.

Сегодня здание Театра юного зрителя находится на масштабной реконструкции. Здесь планируют возвести пристройку для администрации, обновить сцену и зрительный зал. Появятся и новые гримерные комнаты. Пока же ТЮЗ свои спектакли демонстрирует в Доме литератора. А вернуться в родное здание планирует ближе к 2014 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».