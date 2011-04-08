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Илья Прохоров: С картин Стальмахова прёт сплошной позитив!

08 апреля 2011 12:16
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На выставке Владислава Стальмахова можно было увидеть автомобили, послушать джаз и рассмотреть на картинах осень, зиму, лето и весну. Картины поражают обилием красок и юмора.

Владислав Стальмахов, художник:
В нашей жизни всегда должно быть место автомобилю, джазу — во все времена года и любое время суток. И джаз, и автомобиль украшают нашу жизнь, помогают людям жить, становиться ближе друг к другу, добрее, душевнее относится друг к другу.

Фото. Владислав Стальмахов, художник

На счет названий своих произведений Владислав особо не заморачивался. Если на картине автобус, то и название соответствующее — «Автобус», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Картина Стальмахова

Фото. Картина Стальмахова

Фото. Выставка Стальмахова

Илья Прохоров, организатор выставки:
Каждый художник имеет свою неповторимую манеру. Владислав выбрал для себя примитивизм — правда, не совсем чистый. Картины этого направления характеризуются яркими красками, от картин прет сплошной позитив, даже с картины «Зима». Там все равно прет позитив!

Фото. Илья Прохоров, организатор выставки

Фото. Картина Стальмахова

Фото. Картина Стальмахова

Фото. Картина Стальмахова

Фото. Выставка Стальмахова

# Культура # Выставки в Минске

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