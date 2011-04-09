Международный фестиваль классической музыки в Минске

В этот раз программа фестиваля посвящена 200-летию со дня рождения венгерского композитора-новатора Ференца Листа.

Его произведения исполнят известные мастера из Беларуси, России, Молдовы, Литвы, Латвии, Казахстана, Германии и Канады, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Галанов, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь:

Эта программа нечасто исполняется у нас. Очень давно на нашей сцене не игрался 2-ой концерт Листа, и практически никогда не игралась нашим оркестром «Пляска смерти» Листа — очень эффектное произведение, как, в общем-то, и весь Лист.