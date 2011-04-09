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Международный фестиваль классической музыки в Минске

09 апреля 2011 12:32
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В этот раз программа фестиваля посвящена 200-летию со дня рождения венгерского композитора-новатора Ференца Листа.

Его произведения исполнят известные мастера из Беларуси, России, Молдовы, Литвы, Латвии, Казахстана, Германии и Канады, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Галанов, дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь:
Эта программа нечасто исполняется у нас. Очень давно на нашей сцене не игрался 2-ой концерт Листа, и практически никогда не игралась нашим оркестром «Пляска смерти» Листа — очень эффектное произведение, как, в общем-то, и весь Лист.

# Культура

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