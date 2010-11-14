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Клипы: AEROSMITH «Girls of summer», B-2 feat. Квартет И «Реки любви», BLACK EYED PEAS «Boom boom pow»

14 ноября 2010 16:46
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Гость студии — Георгий Колдун. Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 14 ноября. 
# Культура

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