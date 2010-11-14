Клипы: AEROSMITH «Girls of summer», B-2 feat. Квартет И «Реки любви», BLACK EYED PEAS «Boom boom pow»

Александр Лукашенко – Людмиле Гурченко: Вы — одна из самых блистательных звезд современного кинематографа и эстрады

Ее называют «женщиной-фейерверком», «легендой», «русской Марлен Дитрих». Актриса театра и кино, народная артистка СССР, эстрадная певица Людмила Гурченко празднует сегодня 75-летний юбилей.