Клипы: AEROSMITH «Girls of summer», B-2 feat. Квартет И «Реки любви», BLACK EYED PEAS «Boom boom pow»

17-й минский международный кинофорум завершает работу. Жюри сегодня вручило специальные призы картинам-фаворитам.
Руководство белорусского «алмаза знаний» принимает сегодня в Минске французских коллег.
Ее называют «женщиной-фейерверком», «легендой», «русской Марлен Дитрих». Актриса театра и кино, народная артистка СССР, эстрадная певица Людмила Гурченко празднует сегодня 75-летний юбилей.
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