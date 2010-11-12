На «Листопаде-2010» хрустальный кубок от исполкома СНГ получил кыргызский фильм

17-й минский международный кинофорум завершает работу. Жюри сегодня вручило специальные призы картинам-фаворитам.

Хрустальный кубок от исполкома СНГ достался кыргызскому художественному фильму «Похититель света». Гильдия киноактеров отметила сразу две ленты: грузинскую — «Прогульщики» и белорусско-польскую — «Днюка». Последняя, кстати, также получила специальный диплом, как и еще две картины в конкурсе неигрового кино.

Телерадиокомпания «Мир» отдала предпочтение документальному фильму «Пристанище» грузинского кинорежиссера. Награду присудили и венесуэльской картине «Брат». Документалистика этого года, по словам членов жюри, оказалась самой сильной.

Геннадий Давыдько, председатель кинофестиваля:

Я думаю, что в следующем году не игровому кино надо будет уделять отдельное внимание и привлекать к этому виду искусства зрительское внимание. Потому что оно оказывает на человека ошеломляющий эффект — по себе знаю.

Награды основного конкурса игрового и неигрового кино будут вручать сегодня вечером во Дворце республики.

На фестивале «Листопад» в Минске сегодня презентованы три фильма из России, Венесуэлы и Грузии

Людмила Гурченко презентовала свою дебютную работу «Пестрые сумерки» на фестивале «Листопад» в Минске