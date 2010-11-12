Александр Лукашенко – Людмиле Гурченко: Вы — одна из самых блистательных звезд современного кинематографа и эстрады

Ее называют «женщиной-фейерверком», «легендой», «русской Марлен Дитрих». Актриса театра и кино, народная артистка СССР, эстрадная певица Людмила Гурченко празднует сегодня 75-летний юбилей.

Известность талантливой актрисе принесла роль в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Все роли, которых далее сыграла Гурченко, были яркими и интересными. Это картины «Сибириада»,»Вокзал для двоих», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Виват, гардемарины!», «Любовь и голуби». Всего более 90 фильмов.

Талант Людмилы Гурченко многогранен. Она автор нескольких книг. Много и успешно снимается на телевидении, играет в театре, выступает с концертами, ведет активную творческую жизнь.

С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы — одна из самых блистательных звезд современного кинематографа и эстрады. Вы вызываете восхищение глубиной и многогранностью таланта, актерским мастерством и тонким чувством юмора.

Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле Людмилу Гурченко ценят как прекрасную актрису и певицу, автора искренних и умных книг.

Совсем недавно Людмила Марковна посетила Беларусь. На кинофестивале «Листапад-2010» она презентовала свою дебютную режиссерскую работу «Пестрые сумерки», в которой выступает как режиссер, композитор и актриса. Гурченко по-прежнему держит высокую планку, а секрет ее молодости — в неуемной энергии и таланте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Гурченко презентовала свою дебютную работу «Пестрые сумерки» на фестивале «Листопад» в Минске