Национальные библиотеки Беларуси и Франции будут сотрудничать

Руководство белорусского «алмаза знаний» принимает сегодня в Минске французских коллег.

Президент Национальной библиотеки Франции Бруно Расин — глава делегации — также ознакомился с обновлением книжного фонда. И выразил уверенность, что в будущем совместные проекты белорусов и французов не будут редкостью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Мы планируем в будущем году предоставить Национальной библиотеке Франции и по возможности провести выставку 100 лучших книг Беларуси.