Прямой эфир

Национальные библиотеки Беларуси и Франции будут сотрудничать

12 ноября 2010 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Руководство белорусского «алмаза знаний» принимает сегодня в Минске французских коллег.

Президент Национальной библиотеки Франции Бруно Расин — глава делегации — также ознакомился с обновлением книжного фонда. И выразил уверенность, что в будущем совместные проекты белорусов и французов не будут редкостью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь:
Мы планируем в будущем году предоставить Национальной библиотеке Франции и по возможности провести выставку 100 лучших книг Беларуси.

Другие новости рубрики

Все новости
12 ноября 2010 09:47

Александр Лукашенко – Людмиле Гурченко: Вы — одна из самых блистательных звезд современного кинематографа и эстрады

11 ноября 2010 19:33

«Пять минут» с Кристиной Момот

11 ноября 2010 19:21

Жюри «Лістападзіка-2010»: Немецкая кинолента «А вот и Лола» - лучший фильм для детей